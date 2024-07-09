«СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»

«СКБ Контур» открыла онлайн-банк «Контур.Банк» для предпринимателей. Его ключевая особенность – интеграция по умолчанию с сервисом онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба». В дальнейшем появится доступ и к другим сервисам экосистемы «Контур». Также в банке есть возможность полностью дистанционного открытия расчетного счета за несколько минут.

Экосистемный интернет-банк

Компания «СКБ Контур» сообщила CNews о запуске интернет-банка собственной разработки «Контур.Банк». Особенность нового сервиса, нацеленного на предпринимателей и бизнесменов – в наличии интегрированного в него сервиса онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» для юрлиц (ООО) и индивидуальных предпринимателей.

По словам генерального директора «СКБ Контура» Михаила Сродных, запуск интернет-банка с интеграцией «Эльбы» – это «первый шаг интеграции продуктов экосистемы с финансовыми решениями Контур.Банка "в одном окне"».

Благодаря интеграции с сервисом «Контур.Эльба» клиенты «Контур.Банка» получили дополнительные возможности управления финансами. В частности, теперь они могут проводить платежи и отслеживать все свои операции по счету непосредственно из онлайн-бухгалтерии. Для проведения платежа потребуется ввести код подтверждения в виджете онлайн-бухгалтерии, после чего подписать платежку. Переключаться между сервисами не придется.

«СКБ Контур» «СКБ Контур» приступила к активному развитию «Контур.Банка»

«Обратная совместимость» тоже имеется. Например, все клиенты «Контур.Эльбы» теперь могут без перехода в интернет-банк видеть все свои операции «Контур.Банке», а также оплачивать любые счета, включая бюджетные и налоговые отчисления.

На вопрос CNews о планах по подключению к банку других сервисов экосистемы представители «Контура» ответили: «Мы готовим интеграции с другими сервисами "Контура", будем запускать их постепенно».

Как пользоваться

Подключиться к онлайн-банку «Контур.Банка» можно двумя способами, оба из которых будут привычны россиянам. Первый – это установка фирменного приложения, доступного к моменту публикации материала под Apple iOS и Google Android. Редакция CNews обратилась в «Контур» с вопросом о планах по выпуску приложения под российские операционные системы («Аврора», «Ред ОС М», «РОСА Мобайл» и пр.) и получила такой ответ: «Пока только рассматриваем такую возможность».

Второй способ полностью исключает привязку к конкретному устройству и даже к конкретной программной платформе – потребуется любой гаджет с браузером и подключением к интернету. Для доступа в «Контур.Банк» со встроенной бухгалтерией «Контур.Эльба» нужно будет открыть в обозревателе страницу bank.kontur.ru. Также доступна старая версия онлайн-банка без «Эльбы» по адресу online.emb.ru.

На вопрос редакции о причинах сохранения прежнего онлайн-банка представители «Контура» ответили: «Пользователи бывшего "Екатеринбургского Муниципального Банка" пока продолжают пользоваться привычным им решением. Также у этих компаний есть потребность в функционале, который пока не реализован в интернет-банке собственной разработки "Контура", и при этом нет ярко выраженной потребности в интеграции интернет-банка с продуктами "Контура", в частности, с "Эльбой"». «Мы будем активно развивать и постепенно наполнять новый интернет-банк. Со временем останется только один сервис», – добавили они.

Также в компании отметили, что приложение «относится к новому интернет-банку», то есть старым онлайн-банком можно пользоваться только через браузер.

В копилку преимуществ

Банк «Контура» позволяет своим клиентам, в числе прочего, открывать расчетные счета полностью дистанционно, даже из-за границы. Для этого потребуется лишь наличие у клиента квалифицированной электронной подписи, выданной Федеральной налоговой службой России. В «Контуре» утверждают, «Контур.Банк» стал первым банком в России, предоставившим клиентам такую возможность.

По сути, весь процесс открытия счета сведен к заполнению соответствующей формы непосредственно в онлайн-банке и подписать ее электронной подписью, после чего расчетный счет будет открыт.

«Раньше процесс предусматривал подписание документов через "Контур.Диадок", – сказал CNews руководитель финтех-направления «Контура» Сергей Зарипов. – Вместе со временем ожидания, когда клиент примет приглашение на обмен документами с банком через ЭДО и затем подпишет заявку с помощью КЭП, открытие счета могло растянуться на 200 часов. Упаковка всего процесса «в одно окно» сократила среднее время на заполнение заявки и подписание документов до 17 минут».

Откуда у «Контура» свой банк

Собственный банк в экосистеме «Контура» появился сравнительно недавно. «Контур.Банк» – это переименованный «Екатеринбургский муниципальный банк», он же банк «Екатеринбург», основанный в 1994 г.

в 2022 г. «СКБ Контур» стала ключевым акционером банка, а в июле 2023 г. заявила о завершении процесса его приобретения. К тому моменту он носил свое прежнее название – «Контур.Банком» он стал, как сообщал CNews, в середине декабря 2023 г.

Основной целью покупки банка «Екатеринбург» компания «СКБ Контур» ставила дополнение своей экосистемы финансовыми сервисами.

Смена владельца и названия банка не отразилась на его клиентах – условия обслуживания физических и юридических лиц изменений не претерпели. Банковские карты с прежним логотипом банка продолжают функционировать, договоры с действующими клиентами, партнерами и контрагентами были сохранены, данные карт и счетов для совершения операций (кроме наименования банка) не поменялись.

В кратчайшие сроки

После переименования в «Контур.Банк» банк продолжил работать на прежнем программном обеспечении, сообщили CNews в «Контуре». Чтобы это исправить, ИТ-специалисты «Контура» сразу после ребрендинга приступили к разработке нового интернет-банка.

К концу марта 2024 г. была готова бета-версия сервиса и стартовало ее закрытое тестирование. Оно завершилось 1 июля 2024 г., а спустя еще неделю новый онлайн-банк «Контур.Банка» стал доступен всем клиентам экосистемы «Контур».

Но этому предшествовало еще одно событие. Параллельно с разработкой самого интернет-банка готовились и упомянутые фирменные приложения «Контур.Банка» для iOS и Android. Их релиз состоялся в июне 2024 г.