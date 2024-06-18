Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС

Десятки тысяч серверов Сбербанка работают на собственной серверной ОС банка вместо Red Hat, начиная с 2023 г. Банк продолжает работу над импортозамещением и независимостью от западных вендоров и их ИТ-решений.

Российская серверная ОС

В Сбербанке отказались от Red Hat Enterprise Linux и перевели на собственную серверную операционную систему (ОС) Platform V SberLinux более 43 тыс. серверов. Таким образом план миграции серверов банка был выполнен на 100%. Компания сообщила об этом в годовом отчете за 2023 г.

Первыми на это обратила внимания редакция TAdviser.

Помимо этого, в отчете сказано, что более 88% ИТ-ландшафта находится в целевом состоянии касательно импортозамещения, завершен отказ от семи крупных вендоров (в банке не уточнили, от каких), а также в 15 раз ускорено прохождение платежей до Банка России.

Также, банк завершил миграцию семи крупных автоматизированных систем: «Центр обработки данных», «Единый кредитный портфель», «CRM Розничный», «Единая платежная система», SmartVista, «CRM Корпоративный» и «Обвязка процессинга».

ИИ и ускорение работы программистов

Представители Сбербанка заявили, что для сокращения времени разработчиков на создание и совершенствование продуктов используется ИИ-ассистент GigaCode. Он ускоряет процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные варианты продолжения кода в среде разработки в режиме реального времени.

В документе уточняется, что процесс написания ускорен на 25%.

В финансовой отчетности компании сказано, что финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 млрд руб. в 2023 г., а за последние три года составил более 800 млрд руб.

Платформа Сбербанка уже в реестре Минцифры

В отчете представители Сбербанка называют Platform V SberLinux OS Server отечественной серверной ОС, которая предназначена для управления корпоративными серверами, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений и т.п.

Помимо этого, в компании занимаются и переводом автоматизированных рабочих мест (АРМ) на Sber OS (собственная ОС Сбербанка, аналогично на базе Linux).

«60 инструментов и компонентов операционной системы Platform V находится в Российском реестре программного обеспечения Минцифры, а также заключены коммерческие контракты», - сказано в отчете банка.