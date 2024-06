Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры

Wells Fargo массово уволила сотрудников, которые установили на свои ПК программы для имитации работы. Софт обманывал программы для слежки за работниками – он подделывал движения курсора мыши и нажатия на клавиатуру. Руководство не оценило хитрость работников по достоинству и отправило их искать другую работу.

Излишняя находчивости приводит к проблемам

Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему усмотрению. Как пишет Tom’s Hardware, работодатель остался не в восторге от их действий и исключил их из кадрового состава.

Wells Fargo – это один из старейших гигантов американской финансовой системы. Банковская компания основана в 1852 г. и в настоящее время, входит в число крупнейших банков США. Она оказывает финансовые и страховые услуги не только в этой стране, но также в Пуэрто-Рико и Канаде. За более чем 170 лет существования она вошла в топ-10 самых дорогих компаний США.

На рабочих ПК сотрудников Wells Fargo установлено специализированное ПО, которое буквально следит за сотрудниками, определяя, есть ли он на месте, и занят ли он работой. Многие руководители пытались заставить своих подчиненных установить такой софт даже на домашние ПК, когда весь мир ушел на удаленную работу, но эта практика не прижилась – многие работники заявили, что не будут ставить никакой лишний софт на личные компьютеры, которые фирма им не покупала.

Уволенные сотрудники Wells Fargo не могли удалить софт для слежки с рабочих ПК, поэтому они решили обмануть его при помощи специального ПО для имитации работы за компьютером. Их быстро вычислили и попросили на выход.

Неэтичность – не наш выбор

Wells Fargo официально подтвердила информацию об увольнении чрезмерно находчивых сотрудников, но точное их количество не назвала. Ее представители заявили агентству Bloomberg, что компания не собирается терпеть неэтичное поведение сотрудников (does not tolerate unethical behavior), и что от тех, кто числится в ее штата, она требует соблюдения самых высоких стандартов поведения (holds employees to the highest standards).

К моменту выхода материала не было информации, какие еще последствия могут ждать теперь уже бывших работников Wells Fargo, решивших побороться с компанией. Но попробовать провернуть аналогичный фокус со своим работодателем, отслеживающим деятельность сотрудников при помощи специализированного ПО, может каждый.

Tom’s Hardware пишет, что софт, имитирующий движение мышки и работу клавиатуры, можно без особого труда найти в интернете. Инструкции по их применению есть в самых разных соцсетях и сообществах.

Там же можно найти и аппаратные решения проблемы нежелания без перерыва по восемь часов в день и более сидеть за компьютером. Они пригодятся тем, чьи работодатели запрещают устанавливать на рабочие ПК стороннее программное обеспечение.

Подобные гаджеты имеются в свободной продаже и стоят сравнительно недорого – например, на Amazon их можно найти приблизительно за $20. Также в Сети есть множество инструкций по самостоятельной сборке подобных гаджетов – например, их часто делают на базе супердешевого одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico, стоимость которого к моменту выхода материала начиналась от $4.

Более безопасный способ

Существует еще один способ выкроить себе немного свободного времени в разгар рабочего дня, при этом не используя ни сторонний софт, ни самодельное или купленное «железо». CNews писал, что для этого потребуется лишь доступ в интернет.

В Сети существует сайт White Screen, позволяющий выводить на экран имитацию окна обновления операционной системы. Этот процесс, как известно, часто проходит очень медленно – в настройках сайта можно указать, как быстро будет идти поддельная установка обновлений, то есть сколько свободного времени появится у пользователя ПК.

С помощью этого сервиса можно отдыхать от работы часами . Но риск разоблачения все же есть

Притом поддерживаются не только современные операционные системы, но и совсем уж древние, например, 23-летняя Windows XP. На случай, если руководство не поверит в такой фокус с обновлением, можно вывести на дисплей окно «синего экрана смерти» при помощи того же сервиса.