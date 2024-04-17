В трансграничных расчетах России с другими странами обсуждается использование цифрового рубля

Самая серьезная проблема для российских банков на текущий момент — это международные расчеты, в том числе с дружественными странами, уверены эксперты, выступившие на конференции Data Fusion 2024. Решить проблему удастся только после отказа от международной системы расчетов SWIFT и развития трансграничной функциональности цифрового рубля. Поговорили представители власти и бизнеса также о развитии инструментов обмена данными между отраслями экономики.



Проблемы с международными расчетами

Одна из ключевых проблем российского банковского рынка сейчас — это международные расчеты, причем даже с дружественными странами. Об этом на конференции Data Fusion 2024 в Инновационном кластере «Ломоносов» МГУ заявил президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

«Наша страна не живет за железным занавесом: у нас открытая экономика, мы продолжаем много экспортировать и импортировать. И нам нужно проводить международные расчеты, но здесь мы наткнулись на серьезные проблемы, — отметил Андрей Костин. — Решить проблему с расчетами в полной мере удастся тогда, когда мы создадим новую финансовую инфраструктуру глобального Юга. Когда наряду с Лондоном, Нью-Йорком ключевыми биржами в мире станут Дубай и Гонконг, когда юань будет продвигаться в качестве мировой валюты, мы под это создадим новую систему расчетов, формирования капитала и рынка ценных бумаг. Эту задачу нам надо решить, чтобы избавиться от диктата доллара и сделать так, чтобы другие дружественные страны не боялись расчетов с нами».

Конференция CNews и ВТБ Data Fusion проходит 17-18 апреля 2024 года в Инновационном кластере «Ломоносов» в МГУ

В то же время, отметил Костин, «SWIFT в наших расчетах надо убивать и полностью от него уходить». Выделил президент-председатель правления Банка ВТБ и такую важную инициативу ЦБ в этом направлении, как создание цифровой валюты — сейчас идет работа над его трансграничной функциональностью. Поможет ситуации также переход на единый QR-код, над чем ЦБ сейчас активно работает с другими банками.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова с этим тезисом согласилась.

«Необходимо запускать новые наднациональные системы расчетов на уровне БРИКС и ЕАЭС, договариваться о внедрении бесшовных сервисов, и цифровая валюта для этих целей подходит», — отметила Скоробогатова.

Несмотря на все сложности, добавил Андрей Костин, российский финсектор благодаря высокому уровню цифровизации смог выдержать беспрецедентные меры, на которые пошел Запад, начав с банковского сектора.

«К удивлению многих оказалось, что у нас всё работает — внутри система работает, и карты работают, и расчеты, и даже программное обеспечение, которого нас тоже лишали, и "железо", которое мы в основном импортировали, было быстро замещено. На сегодня у нас стоит задача по полному переходу на отечественный софт и оборудование, и она будет выполнена», — отметил Костин.

Курс на развитие моделей больших данных

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в своем обращении к участникам конференции подчеркнул, что ключевая тема этого года — это укрепление технологического суверенитета России в многополярном мире. И в бизнесе, и в системе государственной власти нужно активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных — сегодня они превратились в стратегический ресурс.

«Массивы достоверных сведений объективно и полно отражают ситуацию в самых разных сферах экономики, и эти системы помогают обеспечить обратную связь от граждан, и от бизнеса. Такие массивы данных используются для создания сервисов, которые полезны и для людей, и для предприятий, расширяются возможности всех отраслей: это медицина, образование, городское управление, промышленность, транспорт, финансовый сектор, предоставление государственных услуг. А объединение данных из разных источников способствует их качественному и эффективному анализу», — отметил глава правительства.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на конференции Data Fusion 2024 добавил, что объем данных, в отличие от нефти, будет только расти.

«Если до массового старта различных доступных для большого сообщества пользователей генеративных сетей на синтетические данные приходился всего 1%, то, по оценке специалистов, к концу этого года объем генерируемых, суррогатных данных — не натуральных, которые были собраны с онлайн– и офлайн-устройств — будет больше 60%. <...> Сейчас все обучение происходит именно на них», — отметил замглавы правительства РФ.

Екатерина Тихонова, гендиректор компании «Иннопрактика» заметила, что 2023 год стал ключевым для искусственного интеллекта во всем мире за счет больших языковых моделей и генеративного ИИ.

«Текущую ситуацию можно назвать мировой технологической гонкой между научными командами в этой области, разными стартапами. Россия обладает сильной математической школой и принимает участие в этом процессе», — добавила Тихонова.

Напомним, 17-18 апреля 2024 года в Инновационном кластере «Ломоносов» в МГУ проходит конференция CNews и ВТБ Data Fusion. Ученые и эксперты ведущих компаний в области ИИ и работы с данными делятся опытом работы как в различных областях машинного обучения, так и в направлениях, которые находятся на стыке ИИ и науки: физики, нейробиологии, медицины. Представители государства и бизнеса обсудят вопросы многополярности технологического мира в будущем и роль России в нем, а также перспективы кооперации в условиях развития технологий.

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