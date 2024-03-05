Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone

Сбербанк запустил услугу по установке своего фирменного приложения на iPhone непосредственно на дому у россиян. Сотрудники банка установят необходимое ПО, которое из-за санкций США недоступно в магазине App Store. Раньше для этого нужно было идти в отделение банка или устанавливать ПО самостоятельно.

Сервис на дому

Сбербанк сообщил CNews о новой услуге, предоставляемой россиянам, которые пользуются iPhone. Они могут вызвать на дом специалиста банка, который установит на их смартфон фирменное мобильное приложение «Сбера».

В начале 2023 г. Сбербанк предложил похожую услугу – нужно было прийти в отделение банка с iPhone и попросить сотрудника установить необходимое приложение. Спросом, впрочем, она на начальных этапах не пользовалась и даже спровоцировала немало критических отзывов от воспользовавшихся ею россиян.

Новая услуга позволяет жителям России, выбравшим iPhone вместо Android-смартфона и получившим в комплекте массу ограничений от Apple, не тратить время на поход в отделение банка. Сотрудник Сбербанка установит фирменное ПО банка россиянам, проживающим более чем в 200 российских городах, прямо у них на дому.

Фото: Сбербанк Сбербанк нашел удобный многим россиянам выход из ситуации с запретом его приложений в App Store

Эти сложности нужны потому, что из-за всем известных событий Сбербанк, как и сотни других российских компаний, оказался под санкциями Запада. Apple теперь не пускает его в App Store, а другого магазина для iPhone пока нет, хотя российские власти работают над этим. Как итог, приходится идти на различные ухищрения, чтобы приложение банка работало на iPhone, и вызов специалиста Сбербанка на дом для установки ПО вручную – одна из таких мер.

Никакого «Сбербанк Онлайн»

Как сообщили CNews в Сбербанке, выездные специалисты будут устанавливать на iPhone россиян приложение «Учет Онлайн». Это разработка Сбербанка специально для iOS, которая создавалась на замену знакомой всем утилите «Сбербанк Онлайн» и появилась в Apple App Store конце января 2024 г.

Другими словами, приложение можно было скачать напрямую из магазина Apple, но продержалось оно там недолго – всего несколько дней. Apple следит, чтобы попавшие под санкции банки не обходили ее ограничения и весьма оперативно удаляет все их приложения.

Почему будет установлено именно приложение «Учет Онлайн», а не, к примеру, СБОЛ (ранее вышедшее приложение банка для iOS, тоже удалено из App Store) или не оригинальное «Сбербанк Онлайн», в банке не сообщили. Также они не уточнили стоимость выездной услуги. Редакция CNews обратилась к представителям Сбербанка с этими вопросами и ожидает ответа.

Переходить на iPhone не потребуется

Приложений Сбербанка нет и в другом популярном магазине – Google Play на Android. Но в экосистеме Android отсутствует запрет на пользование сторонними каталогами, и потому скачать «Сбербанк Онлайн» можно, к примеру, из российского магазина RuStore, существующего с мая 2022 г.

Заявление на оказание услуги оформляется онлайн

Те, кто не знает, как пользоваться нештатными магазинами на Android, или не может найти APK-дистрибутив приложения на сайте Сбербанка, тоже могут вызвать специалистов банка. Они помогут не только скачать и установить «Сбербанк Онлайн», но и обновить его, если оно было установлено на устройство ранее. Услуга распространяется и на другие приложения Сбербанка и его партнеров, включая утилиты «СберИнвестиции», «СберПраво» и «Здоровье плюс».

Казалось бы, ничего сложного

Установка приложений на смартфон в обход официального магазина – это просто, только если мобильник работает на Android. Экосистема Apple, напротив, мешает делать это – приходится использовать специализированный софт для ПК и подменные Apple ID.

Существует альтернатива в виде веб-приложений (PWA), которые нередко ни в чем не уступают полноценным утилитам, но работают без привязки к App Store, но Apple всерьез раздумывает над отключением их поддержки в iOS.

Судя по всему, многие россияне не хотят тратить свое время на изучение способов самостоятельно установки российских приложений, удаленных из Apple App Store и Google Play из-за санкций. Согласно статистике Сбербанка, в 2023 г. сотрудники банка совершили 5 млн установок приложения «Сбербанк Онлайн». Количество желающих воспользоваться такой услугой стремительно растет – за первые два месяца 2024 г. количество подобных установок, с учетом нового приложения «Учет Онлайн», вплотную приблизилось к 1 млн.

Комментарий Сбербанка

После публикации материала в CNews поступили ответы Сбербанка на вопросы редакции. Представители банка на вопрос о стоимости услуги сообщили: «Выездные менеджеры "Сбера" оформляют продукты и услуги бесплатно. За установку приложений на смартфоны мы также не взимаем плату».

Редакция CNews поинтересовалась, почему россиянам на их iPhone устанавливают приложение «Учет Онлайн» вместо классического «Сбербанк Онлайн». Ответ банка был таким: «"Учет Онлайн" – самое актуальное приложение банка для клиентов с iPhone».

На вопрос, какие iPhone подходят для установки приложения силами выездных специалистов банка, в Сбербанке заявили: «Установить приложение можно на iPhone не старше модели 6s с операционной системой 14 версии». iPhone 6s вышел в 2015 г., а iOS 14 – в 2020 г. Таким образом, получить приложение Сбербанка могут владельцы iPhone вплоть до девятилетней давности.