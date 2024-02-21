В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi

Российские клиенты Райффайзенбанка столкнулись с неработоспособностью части сервисов банка по всей стране. В частности, недоступна функция оплаты мобильного телефона. В банке связывают сбой с проблемами у банка «Киви».

Цепная реакция

В России перестали работать некоторые сервисы банка Райффайзенбанк. Клиенты жалуются, что ряд востребованных в любом банке услуг более недоступен.

Например, в Райффайзенбанке временно нельзя пополнить мобильный номер – факт наличия этой неполадки редакции CNews подтвердили представители Райффайзенбанка. Однако некоторые российские СМИ пишут, что у клиентов банка также не работают перевод денежных средств и оплата услуг. Проблемы начались утром 21 февраля 2024 г. по Москве и продолжались на момент публикации материала.

При открытии мобильного приложения банка пользователи получают уведомление, гласящее: «У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг сейчас не работает. Простите за неполадки. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее».

Что немаловажно, в этот же день проблемы начались и у другой финорганизации – у «Киви-банка». Как сообщал CNews, российский Центробанк отобрал у него лицензию, обвинив его в обслуживании «теневого бизнеса», в том числе онлайн-казино, криптообменников и букмекерских контор.

Фото: Райффайзенбанк Райффайзенбанк уже занимается восстановлением своих сервисов

Здесь нужно упомянуть еще два факта. Во-первых, «Киви-банк» лишился лицензии вскоре после объявления о сделке по продаже российского подразделения Qiwi за 23,75 млрд руб. Во-вторых, это первый случай отзыва банковской лицензии Центробанком за последние полтора года, пишет РБК.

В рейтинге действующих в России банков по ключевым показателям деятельности, по версии портала «Банки.ру», Райффайзенбанк на момент выхода материала находился на 13 строчке. «Киви-банк» занимал 73 место.

А есть ли связь

Проблемы сразу у двух банков из топ-100 за один день вполне мог бы быть совпадением, но не в этом случае. Как сообщили CNews представители Райффайзенбанка, связь между сбоем в оплате мобильной связи и ситуацией с «Киви-банком» все же есть. «Это связано с отзывом лицензии «Киви-Банка», через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний», – говорится в официальном заявлении представителей Райффайзенбанка.

В банке также заверили CNews, что работают над решением проблемы. Сроки ее устранения, даже приблизительные, в Райффайзенбанке не назвали. «До этого момента оплатить услуги мобильной связи и другие сервисы можно через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг», – сказали CNews представители банка.

Ни банкоматов, ни офисов

Отзыв лицензии у «Киви-банка» спровоцировал лавинообразное падение всей клиентской инфраструктуры банка. В первую очередь перестало работать официальное приложение, затем по всей стране один за одним начали закрываться офисы банка. Следом из строя вышел сайт банка.

Во второй половине дня 21 февраля 2024 г. по Москве стали поступать сообщения об отключении банкоматов банка. Следует отметить, что в России их и без этого становится все меньше – по всей стране банки выключают банкоматы, выдавая это за оптимизацию. Как результат, каждый квартал в России общее число банкоматов на несколько сотен, а иногда и на несколько тысяч, согласно официальной статистике Центробанка. Для сравнения, на 1 января 2022 г. в стране насчитывалось 190,4 тыс. банкоматов, а к 1 октября 2023 г. их осталось лишь 149,2 тыс., и это с учетом того, что банки активно развивают свои сети в новых регионах.

Платежная система Qiwi просуществовала в России 16 лет. Она была образована в 2008 г. в результате объединения двух систем платежных терминалов – ОСМП и E-port. Тогда же Qiwi стала активно развивать направление электронных кошельков. К концу 2022 г. число активных «Qiwi-кошельков» составляло 13,8 млн, что было на 14% больше, чем годом ранее.

В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, впоследствии компания вышла также на Московскую биржу. В начале 2024 г. было объявлено о продаже АО «Киви», российского подразделения Qiwi, гендиректору Qiwi Александру Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., оплата должна быть проведена в течение четырех лет.