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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 20 февраля.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024» 20 февраля.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

  • Каким был 2023 г. для рынка ИТ в финансовом секторе?
  • Как движется импортозамещение в финансовых организациях?
  • Какие проблемы возникают на пути замены иностранных решений?
  • Зачем банкам самостоятельно разрабатывать ПО?
  • Во сколько обходится переход на независимый стек?
  • Как государство стимулирует цифровизацию?
  • Информационная безопасность — главные задачи?
  • Где взять кадры для цифровой трансформации?

Технологии для банков

Проекты в финансовом секторе

  • Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.
  • Как успеть импортозаместиться до конца года.
  • Цифровые сервисы как способ привлечь внимание клиентов.
  • Безопасность пользователей: решаем проблему.
  • Традиционный офис или цифровой банк?

Подтвердили свое участие:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Виталий Копысов, директор по инновациям, банк «Синара»;
Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская Биржа»;
Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;
Павел Гераськин, вице-президент, ВТБ;
Максим Кутузов, коммерческий директор, «Платформа Сфера»;
Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям, «Эс-Би-Ай Банк»;
Евгений Маркин, заместитель председателя правления, банк «Мир Привилегий»;
Марианна Данилина, руководитель управления исследований и аналитики, «Ассоциация ФинТех»;
Андрей Коресталев, директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»;
Денис Рылеев, руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграционных решений, «РСХБ-Интех»;
Анатолий Чекмарев, советник генерального директора, «ААА Управление Капиталом»;
Анна Назарова, заместитель директора Департамента по развитию, R-Style Softlab;
Алексей Горожанкин, операционный директор, «ФлексСофт»

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.

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