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Более 70% проектов Совкомбанка направлено на цифровизацию сервисов

В финале внутреннего корпоративного конкурса «Лига Достижений» среди сотрудников группы «Совкомбанк» более 70% новых проектов были связаны с диджитализацией и цифровизацией сервисов с использованием ИТ-технологий и искусственного интеллекта.

Биржа идей

«Лига достижений» Совкомбанка – это флагманский корпоративный проект, стартовавший 13 лет назад, который является одним из драйверов развития банка, а также «биржей идей» и неформальной стратегической сессией топ-менеджмента с талантливыми сотрудниками всех уровней.

В 2023 году призовой фонд разделили между собой абсолютные победители – обладатели гран-при «Лиги достижений», а также лучшие инициативы в номинациях, соответствующих ценностям группы («Радость общения», «Надежные перспективы», «Энергия созидания», «Здравый смысл», «Сервис на знаниях»), и в дебютной номинации социальных проектов. Главный приз конкурса составил 3 млн рублей.

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Финал «Лиги достижений» в 2023 году собрал рекордное количество участников

Анна Камбулова, управляющий директор ПАО «Совкомбанк», член жюри «Лиги достижений», прокомментировала: «Лига достижений» является ежегодной точкой отсчета для группы «Совкомбанк», «Новым годом» в мире нашего бизнеса. Из раза в раз проект набирает обороты, но в 2023 году масштаб особенно впечатляющий – мы разместились в небольшом курортном городке «Роза Хутор», и ощущалось, что он весь стал совкомбанковским! В атмосфере четырехдневной синергии и единства с главными новаторами и двигателями банка, которых все больше, происходит синхронизация путей развития и рождаются невероятные идеи».

Финал «Лиги достижений» в 2023 году собрал рекордное количество участников со всей страны – 1300 человек. В течение двух дней 44 команды выступали с творческими номерами и презентовали результаты своих бизнес-проектов. В состав экспертного жюри вошли руководители группы «Совкомбанк». За четыре дня на горном курорте для сотрудников были организованы спортивные мероприятия и чемпионат по футболу и волейболу, а также тематические вечеринки и концерты приглашенных звезд.

erid:2SDnjeTkednРекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: www.sovcombank.ru

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