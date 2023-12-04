Чат-бот ПСБ подтвердил лидерство на рынке цифровых бизнес-ассистентов

Бизнес-ассистент «Катюша», разработанный ПСБ и интегрированный в VK Мессенджер, стал лидером по функциональной эффективности и удобству клиентского взаимодействия среди банковских чат-ботов для предпринимателей. К таким выводам пришло консалтинговое агентство Markswebb в своем исследовании автоматизированных финансовых помощников для бизнеса.



«Катюша» лидирует

В ходе исследования чат-бот «Катюша» выполнил максимальное для российского рынка количество заданных сценариев — 40 из 40 приоритетных для малого и среднего бизнеса. Чат-банк ПСБ в VK Мессенджере также лидирует по качеству диалогового интерфейса — сервис полностью соответствует 22 из 32 возможных принципов разговорного интерфейса (CUI) и позволяет клиенту получить информацию как текстом, так и голосом. Кроме того, чат-бот ПСБ стал единственным сервисом, который позволяет оплатить выставленные счета, создать и провести новый платеж, а также проконсультироваться по банковским и финансовым вопросам, например, по налогам и взносам.

Кроме того, Markswebb подтвердил, что ПСБ, в свете ужесточения законодательства в части платежной информации, стал единственным банком на рынке, который обеспечил перевод платежного функционала чат-банка в отечественный VK Мессенджер, полностью сохранив транзакционную активность, оставив консультационные возможности в других популярных каналах.

«Наш бизнес-ассистент не просто делает клиентский путь удобнее — он создает его заново, позволяя предпринимателям открывать для себя новые возможности привычных вещей, делая рутинные процессы, на которые раньше уходило много времени, практически незаметными, и оставляя время для решения действительно важных дел. По сравнению с прошлым годом количество платежей, проводимых в чат-банке, выросло в три раза, что говорит о его востребованности и перспективах дальнейшего развития. Поэтому мы продолжаем экспериментировать с современными технологиями, видя в них огромный потенциал для сохранения наших конкурентных преимуществ на рынке, в том числе с искусственным интеллектом, который может обеспечить совершенно другой уровень клиентского опыта при банковском обслуживании», — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.