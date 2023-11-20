Цифровым рублем в 2024 г. начнут оплачивать расходы госбюджета в порядке эксперимента

Минфин и Центробанк протестирует в 2024 г. цифровой рубль в бюджетном процессе. Цифровая валюта призвана обеспечить целевой характер расходов и экономию на комиссии за перевод средств.



Цифровой бюджет

Министерство финансов и Банк России проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в 2024 г., сообщил ТАСС со ссылкой на выступление министра финансов России Антона Силуанова в Совете Федерации. Решение было принято на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

«Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной - прим. CNews) по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о чем, о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал министр.

Где будут использовать

Силуанов также отметил, что цифровой рубль важен в целях обеспечения переводов и расчетов, где его использование обеспечивает практически нулевые комиссии, а также для использования в отраслях, где необходимо обеспечить целевой характер использования средств.

В качестве примера министр назвал социальные выплаты, субсидии, направляемые на закупки или оказание тех или иных услуг.

Фото: ededchechine на Freepik По некоторым бюджетным расходам в 2024 г. Правительство расплатится цифровыми рублями

«Договорились, что определим несколько таких видов расходов, по которым запустим в следующем году пилот. Казначейство получило соответствующее поручение. Центральный банк отрабатывает вместе с Казначейством эту задачу», — добавил министр.

Большие планы на новый год

В первом квартале 2024 г. также планируется расширить перечень физлиц-участников пилота по цифровому рублю с 600 человек до нескольких тысяч и кратно увеличить количество участников-юрлиц. Такое заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой привел «Коммерсант» 9 ноября 2023 г.

Скоробогатова сообщила также о планах протестировать в 2024 г. оплату с помощью цифрового рубля по динамическому QR-коду: «Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику».

С 2024 г. Центробанк планировал начать поэтапно подключать все банки в стране к платформе цифрового рубля. Такая задача была поставлена в опубликованном на официальном сайте ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 г. и период 2024-2025 гг.

Закон о внедрении в России цифрового рубля в дополнение к наличным и безналичным рублям вступил в силу 1 августа 2023 г. Предполагалось, что все россияне смогут начать платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 гг., как писал CNews.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится не в коммерческих банках, а в специальном цифровом кошельке на серверах ЦБ. На новую валюту не будет начисляться кэшбэк, нельзя будет открыть вклад в цифровых рублях и получить проценты на остаток на счете.

«Цифровой рубль позволит наконец-то осуществить давнюю мечту бизнеса — комиссия 0,3% от платежа, — сказала Скоробогатова в интервью Forbes 6 июля 2023 г., — У нас нет цели получить коммерческий доход от платежей в цифровых рублях, и мы можем рассматривать возможность установки низкого тарифа».