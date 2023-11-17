Долгожданное импортозамещение в действии. В Москве заработали первые отечественные банкоматы

Банки в Москве начали устанавливать сеть банкоматов, разработанных и произведенных в России. Почти все их компоненты тоже отечественные, а от оставшихся иностранных вендор намерен избавиться в ближайшие пару лет. Все банкоматы современные – с тачскрином и возможностью проводить операции по карте, даже если она осталась дома.

Эра российских банкоматов наступила

В Москве началось распространение банкоматов, разработка и производство которых ведутся на территории индустриального парка «Руднево», входящего в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, к настоящему моменту первые отечественные банкоматы получили три банка-партнера. Их названия он уточнять не стал, добавив лишь, что ряд других банков заняты тестированием устройств.

Производителя банкоматов мэр Москвы тоже не назвал, но сообщил, что их выпуск в «Руднево» стартовал в конце весны 2023 г. Это означает, что почти со 100-процентной вероятностью это банкоматы компании ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ маркет», BFS) – в середине июня 2023 г. CNews писал, что она тоже начала выпуск отечественных банкоматов, и тоже в «Руднево», к тому же с российскими процессорами «Эльбрус» внутри.

Остальной мир почти не нужен

Согласно посту Собянина в его Telegram-канале, поставленные столичным банкам машины для приема и выдачи денег почти полностью состоят из российских компонентов – таковых в них, если не считать программное обеспечение, которое тоже разработано отечественными специалистами, ровно 80%. Аналогичное количество российских деталей насчитывается и в банкоматах компании BFS.

Фото: Сайт мэра Москвы Московский вендор обещает выпускать до 15 тыс. банкоматов в год с перспективой увеличения до 30 тыс.

По словам Сергея Собянина, производитель не намерен оставлять локализацию своей продукции на нынешнем уровне и собирается «прокачать» ее до 100%. Методы, которые вендор собирается использовать, мэр Москвы не раскрывает, но зато называет сроки реализации задуманного – производитель предварительно назначил отказ от оставшихся 20% зарубежных компонентов на 2026 г.

Карта и смартфон больше не понадобятся

Современные банкоматы оборудованы картоприемником, а также специальной площадкой для прикладывания карт, оснащенных чипом NFC. Это идеальный способ взаимодействия с банкоматом для тех, кто не желает, чтобы его карта по тем или иным причинам застряла внутри банкомата.

Также к этой площадке можно приложить смартфон с модулем NFC и привязанной к нему картой. К слову, ранее в 2023 г. Сбербанк показал банкомат, умеющий работать только со смартфонами – у него нет инструментов для взаимодействия с картами.

Неназванный Собяниным московский производитель банкоматов пошел еще дальше и поставляет банкам устройство, которое позволяет совершать операции со счетом, не имея под рукой ни мобильника, ни карты. Реализован процесс посредством биометрической камеры. Но CNews писал, что россияне настолько не доверяют всему, что связано с биометрией, что запрещают доступ к своим данным не только частным компаниям, но даже государству.

Для тех, кто не желает авторизовываться в банковской системе при помощи биометрии, предусмотрены классические способы взаимодействия с банкоматом. Для управления устройством в нем есть сенсорный экран.

Перспективы импортозамещения

Согласно официальной статистике российского Центробанка, на 1 июля 2023 г. в России насчитывалось около 149,7 тыс. банкоматов, подавляющее большинство из которых произведены иностранными компаниями. Но те ввели свои санкции в ответ начавшиеся в конце февраля 2022 г. и ушли из России – так поступили, в частности, Diebold Nixdorf и NCR. По данным «Интерфакса», продукция именно этих двух компаний чаще всего встречается в парке банкоматов российских финансовых организаций. При этом обе они не только остановили поставки новых банкоматов, но и прекратили техническую поддержку ранее проданных устройств.

Таким образом, импортозамещение в сегменте банкоматов – это буквально вынужденная мера. По словам Сергея Собянина, московский вендор способен выпускать до 15 тыс. банкоматов в год, а в перспективе намерен удвоить этот показатель. Таким образом, на полную замену всего нынешнего парка банкоматов на его продукцию потребуется около 10 лет.

Впрочем, отключение последнего иностранного банкомата в России может состояться намного раньше. К примеру, на рынок могут выйди другие вендоры, или же этот действительно повысит темпы производства. Нельзя забывать также, что банки намеренно сокращают количество имеющихся у них банкоматов, усложняя россиянам доступ к наличным деньгам.

Это отлично видно из упомянутой статистики Центробанка. На начало июля 2022 г. в стране было почти 181,2 тыс. банкоматов, то есть всего за год перестало работать 31,5 тыс. устройств. Далее, 1 июля 2020 г. банкоматов по всей стране насчитывалось около 203,3 тыс., а 1 июля 2014 г. – 235,5 тыс. Из этого следует, не только то, что банкоматов в России становится все меньше, но и то, что темпы их исчезновения стремительно растут.