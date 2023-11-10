ПСБ: ассистент в мессенджере позволил увеличить количество платежей бизнеса в сто раз

Задача банков состоит в том, чтобы исключить разрыв клиентского пути при проведении банковских операций, и для решения этой задачи необходимо использовать возможности цифровизации. Об этом сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ на «Финополисе 2023» в рамках круглого стола «Банк в мессенджере и цифровые ассистенты — роскошь или удобный инструмент для решения срочных задач».



Нужно быть там, где твои клиенты

На круглом столе, организованном ПСБ, обсудили, как виртуальные ассистенты помогают предпринимателям управлять финансами, где находится баланс между безопасностью и развитием, каковы перспективы развития отечественных мессенджеров и какими будут цифровые ассистенты на базе искусственного интеллекта завтра.

«Согласно исследованию ПСБ бизнес-клиенты банка часто используют мессенджеры для общения с партнерами параллельно с проведением платежных операций в мобильном приложении банка, что разрывает клиентский путь. Мы решили, что надо экспериментировать, надо использовать возможности, которые открывает цифровизация. Поэтому несколько лет назад просто перенесли банковские операции для бизнеса в мессенджер - в привычный и популярный канал общения. И только за последний год количество платежей с помощью бизнес-ассистента выросло более, чем в 100 раз», — подчеркнул Александр Чернощекин.



Все в чат

ПСБ первым на рынке разработал и успешно запустил решение, которое позволяет предпринимателям получать информацию по продуктам и услугам ПСБ, а также проводить платежные операции в мессенджере, оставаясь при этом на связи с партнерами по бизнесу в привычном канале общения. Весной 2023 года ПСБ предоставил своим бизнес-клиентам возможность проводить платежные операции на платформе отечественного VK Mecceнджер. Так, клиенты ПСБ, входя в чат-банк, могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи — по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам. Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также отвечать на вопросы по условиям тарифов, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком. Консультационные услуги чат-банка доступны и в других популярных мессенджерах, в том числе предпринимателям, которые не являются клиентами ПСБ.