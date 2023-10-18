ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций

ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел» (РТУ) от компании «Сател» в рамках реализации стратегии технологической независимости цифровых решений банка.



Миграция на отечественную платформу

Платформа «Российский телефонный узел» обеспечивает построение надежной системы связи, упрощает администрирование коммуникационной инфраструктуры, а также снижает производственные затраты. Решение развернуто в многосерверной конфигурации в соответствии с высокими стандартами информационной безопасности банка. РТУ – полностью отечественная разработка, включенная в Единый реестр российского ПО.

«Работа ПСБ базируется на непрерывном развитии цифровой архитектуры. Внедрение отечественных передовых технологий обеспечивает устойчивость бизнес-процессов и дальнейший рост цифровой эффективности. В процессе миграции телефонии на отечественную платформу была реализована гибридная архитектура безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, а затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений сокращаются», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий.

«Наша платформа РТУ решает ряд актуальных задач – как технологических, так и корпоративных, обеспечивая при этом высокое качество связи, необходимый функционал, а также защиту внутренних и внешних данных, – отмечает Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател». – Мы всегда активно работали над развитием собственных программных решений, поэтому нам вдвойне приятно, что один из крупнейших банков России выбрал нас в качестве партнера по достижению целей технологической независимости».