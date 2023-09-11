Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские

Сбербанк хочет наводить Россию банкоматами китайского производства – уже определен потенциальный поставщик. Все начнется в 2024 г. На российские банкоматы банк пока не переходит, хотя интерес к отказу от иностранных устройств он проявлял. Он создал свою ОС для банкоматов и разработал отечественный банкомат нового формата. При всем этом в стране самих банкоматов стало намного меньше – с начала 2023 г. их количество сократилось почти на 30 тыс. – со 179 тыс. до 150 тыс.

Сделано в Китае

Сбербанк, крупнейший банк России по числу клиентов, готовится к массовому внедрению в свою сеть банкоматов китайского производства. О намерении реализовать этот план заявил 11 сентября 2023 г. зампред правления банка Александр Ведяхин, уточнив, что тянуть с этим банк не намерен. По его словам, китайские банкоматы встретят первых клиентов Сбербанка уже в 2024 г.

«В 2024 г. начнут появляться первые китайские банкоматы, они очень качественные. И я уверен, что наши клиенты не заметят разницы», – отметил Ведяхин.

Реализовано это будет в рамках плановой замены имеющихся у Сбербанка банкоматов. Ведяхин сообщил, что под нее могут попасть до 15% устройств выдачи денег, и часть из них заменят на китайские. По каким критериям – по «возрасту», состоянию или функциональности, Сбербанк определит, какие именно банкоматы подлежат замене, он не уточнил. Также он не рассказал, насколько обширна сейчас сеть банкоматов банка. Редакция CNews направила в банк запрос и ожидает ответа.

Банкоматы исчезают слишком быстро

Попытки отказаться от американских банкоматов Сбербанк предпринимает на фоне стремительного сокращения российской сети таких устройств. Согласно статистике Центробанка, на 1 января 2023 г. в России их насчитывалось около 179,8 тыс. шт., однако уже к 1 апреля 2023 г. их стало немногим более 150 тыс. таким образом, всего за три месяца банки отключили почти 30 тыс. банкоматов по всей стране, тем самым сильно усложнив россиянам задачу по снятию денег со счетов.

Фото: Прокуратура Республики Коми Скоро на банкоматах Сбербанка появится надпись Made in China

Следующий отчетный период в статистике Центробанка это 1 июля, но к 11 сентября 2023 г. соответствующую статистику регулятор по неизвестным причинам не раскрывал.

Монополия на поставки

Решение Сбербанка перейти на китайские банкоматы продиктовано, в том числе, санкциями Запада, потому что из-за событий 24 февраля 2022 г. Россию спешно покинули две американские компании – Diebold Nixdorf и NCR. Это одни из крупнейших производителей банкоматов в мире, а в России на их устройствах и вовсе держится основная часть всей существующей в стране сети банкоматов – более 60%, по данным Ассоциации банков России (АБР). Компании не только остановили поставки новых банкоматов, но и прекратили техническую поддержку ранее проданных устройств.

Что касается китайских аппаратов по приему и выдаче наличных денег, то еще в начале 2023 г. Сбербанк запустил их использование в рамках пилотного проекта. Ведяхин сообщил, что этот эксперимент завершился вполне успешно, но подчеркнул, что лишь один поставщик соответствует стандартам банка.

Из этого может следовать, что Сбербанк будет закупать банкоматы лишь одного вендора из Поднебесной. Его название Ведяхин предпочел не раскрывать.

Предположение, основанное на фактах

Компанией, с которой Сбербанк заключит (или, может, уже заключил) контракт на поставку крупных партий банкоматов, может оказаться компания GRG Banking Equipment. Существует несколько оснований полагать, что это именно она, и первое – GRG входит в топ-5 поставщиков таких устройств наряду с упомянутыми Diebold Nixdorf и NCR из США, OKI Electric Industry из Японии и Hyosung TNS из Южной Кореи. Из этого списка стран только КНР пока не стала вводить санкции против России.

Второе основание – это стремление самой GRG Banking Equipment работать с российскими партнерами. Например, у нее есть российский дистрибьютор «АТМ маркет», известный в первую очередь тем, что с весны 2023 г. он занимается вопросом производства банкоматов на российских процессорах «Эльбрус». Летом 2023 г. эта идея доросла до стадии серийного производства, притом не за рубежом, а в Москве.

Также Сбербанк вполне мог договориться с компаниями KingTeller и Shenzhen Yihua Computer. Это менее крупные китайские вендоры банкоматов.

Долой все американское

Весной 2023 г. старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина сообщала, что из всего количества банкоматов банка лишь 5% имеют американское происхождение, и что в скором будущем, через два-три года таковых вообще не останется. Однако в сторону российских банкоматов банк пока не смотрит.

Между тем, попытки перейти на отечественные разработки в этой сфере банк предпринимал не единожды. Например, еще осенью 2022 г. он начал переводить свои банкоматы на самописную ОС на базе ядра Linux в стремлении как можно скорее избавиться от зависимости от иностранных решений.

В середине апреля 2023 г. Сбербанк завершил разработку уникального банкомата без слотов для карт и бесконтактных панелей для них. Предполагалось, что он начнет скорейшее его внедрение, так как такие устройства стоят дешевле (как в производстве, так и в обслуживании) в сравнении с классическими. Тем не менее, по прошествии почти пяти месяцев с того момента массового их распространения пока не произошло.

Российское оставьте себе

Отсутствие интереса к российским банкоматам проявляет не только Сбербанк – вся российская банковская сфера пока не желает отказываться от иностранных АТМ на отечественные, потому что это будет означать не развитие сети банкоматов, а ее деградацию.

Как пишут «Ведомости со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова, российские банкоматы сильно проигрывают иностранным по своей функциональности, но при этом стоят примерно столько же – в пределах 2 млн руб. К тому же самих моделей пока не так много – первым российским банкоматом стал САГА С-200АТМ московской компании «Сага технологии», который попал в реестр российской электроники летом 2022 г.