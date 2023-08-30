Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».
12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».
С докладами выступят:
Виктория Шуваева, руководитель проектного отдела дирекции по персоналу, Объединенная компания «Русал»;
Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;
Татьяна Конева, директор по персоналу, Hoff;
Ольга Ямникова, руководитель группы по кадровому администрированию, «ПСБ Лизинг»;
Представитель компании «1С-Битрикс».
Основные вопросы к обсуждению:
Тенденции цифровизации HR в РоссииЦифровые инструменты организации удаленной и гибридной работы. Переход на КЭДО. Цифровые инструменты подбора персонала. Кадровое планирование и учет. Цифровые платформы для обучения и развития. Оценка персонала и планирование карьеры. Внутренние коммуникации как инструмент формирования корпоративной культуры. Инструменты мотивации сотрудников и подразделений. Цифровое управление процессом разработки ПО.
Технологии для HR-подразделений
. Портальные решения получают второе дыхание. Low-code платформы как инструмент быстрой настройки кадровых бизнес-процессов. Автоматизация подготовки кадровых документов. Какие задачи можно передать роботам? Чем боты помогут HR-службе? Личный кабинет сотрудника. Какие документы можно перевести в цифру? OCR-технологии в кадровом делопроизводстве.
Практика цифровизации HR
. Как движется импортозамещение SAP SF? Как выбрать отечественный аналог популярного западного ПО? Как определить ключевые направления цифровизации и подсчитать ее эффективность? Цифровой офис: опыт создания. Облачные решения для HR-службы. Электронная подпись для сотрудников. Автоматизация организационных изменений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена