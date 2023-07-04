Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами

Холдинг «Т1» приобрел компанию «Дискавери лабс». В эту компанию перешли из банка «Открытие» сотни ИТ-специалистов для разработки специализированного ПО. В конце 2022 г. «Открытие» купил ВТБ.

«Т1» выкупила ИТ-«дочку» «Открытия»

Как выяснил CNews, группа «Т1» приобрела ИТ-«дочку» банка «Открытие» — «Дискавери лабс». Сейчас в компании работает около 800 разработчиков, аналитиков и других специалистов, переведенных в конце 2022 г. из ИТ-подразделения банка «Открытие».

«Дискавери лабс» позиционирует себя как центр разработки ПО группы «Открытие». В конце 2022 г. ВТБ приобрел банк «Открытие» за 340 млрд руб., писал Forbes.

Это не первый финтех-разработчик, который переходит под управление «Т1». Компании также принадлежит группа «Иннотех» — разработчик ПО для цифровизации банковской отрасли. В январе 2022 г. ВТБ объявила о переводе своего ИТ-подразделения в компанию «Иннотех».

В апреле 2023 г. после наступления специальной военной операции и последующих за ней санкций ВТБ продал свою долю (30,5%) в ООО «Т1» ООО УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)». Сейчас остальные 69,4% принадлежат ООО «Сирокко технолоджи» и 0,1% — Юлии Манкос, следует из базы «Контур.фокус».

«Холдинг “Т1” приобрел “Дискавери Лабс” для усиления экспертизы в создании финтех-решений для российского рынка, в частности, сделка позволит расширить портфель продуктов и усилить команду», — рассказал CNews представитель холдинга.

Чем занимается «Дискавери»

Сотрудники «Дискавери лабс» разрабатывают решения для цифровой трансформации в финансовых организациях. Компания специализируется на роботизированных системах, создании систем обработки больших объемов данных, машинном обучении и искусственном интеллекте.

Новая «дочка» «Т1» разработала программный продукт для микросервисных платформ, предназначенный для разграничения и контроля доступа к данным под названием «Мицелий». Он помогает контролировать доступ к данным, включая данные, составляющие служебную и банковскую тайну.

«Дискавери лабс» является резидентом «Сириуса» и входит в список аккредитованных ИТ-компаний Минцифры.

Выручка «Дискавери лабс» и «Т1»

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Дискавери лабс» образована 29 апреля 2022 г. в поселке Сириус (федеральная территория у г. Сочи). Гендиректором компании выступает Андрей Гулидин. С июля 2022 г. 99,9% долей компании принадлежали банку «Открытие». В конце июня ее выкупила «Т1». Оставшийся 0,1% принадлежит Гулидину.

Выручка «Дискавери лабс» по итогам 2022 г. составила 443,2 млн руб. при чистой прибыли 62,8 млн руб., следует из «Контур.фокуса».

Примечательны финансовые показатели холдинга «Т1». По итогам 2022 г. оборот компании достиг 166,7 млрд руб. с НДС, увеличившись на 90% (в 2021 г. — 87,7 млрд руб.). В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), ПРО («продукты и партнерства»), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

В мае 2023 г. стало известно о планах Минпромторга предоставить холдингу субсидию на разработку ПО. Размер поддержки на ближайшие пять лет составит 2,5 млрд руб. Компания планирует к этому сроку разработать продукт класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов.