Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов

1 июня Совкомбанк и Фонд «Сколково» подвели итоги командного онлайн-хакатона Sovcombank Team Challenge 2023. Организаторам удалось привлечь к участию около тысячи ИТ-специалистов со всей страны. Соревнование стало одним из самых масштабных для разработчиков, обладающих компетенциями для выполнения наиболее сложных проектов по автоматизации HR-процессов в компании. Общий призовой фонд Sovcombank Team Challenge 2023 составил 1 млн руб.



Лучшие в финале

В хакатоне Sovcombank Team Challenge 2023 приняли участие более 960 ИТ-специалистов из 96 городов России. В топ-5 городов по количеству участников вошли Москва (32%), Санкт-Петербург (14%), Екатеринбург (10%), Нижний Новгород (7%) и Новосибирск (4%).

После прохождения всех конкурсных этапов в финал соревнования вышли 15 сильнейших команд. Три лучшие разделили призовой фонд в 1 млн рублей.

Тройка призеров

Победителем хакатона стала команда «djidjya team» с проектом, в котором реализован самый широкий функционал платформы для автоматизации процессов рекрутмента: продвинутая интеграция с сервисами видеоконференций, мессенджерами и календарем; чистый и структурированный код, выдержанный в одном стиле; удобный и качественный интерфейс; усиленная безопасность платформы. Также жюри отметило слаженную работу команды и отличную презентацию материала во время финального питчинга. По условиям конкурса команда, занявшая первое место, получит денежный приз в размере 500 000 рублей.

Второе место заняла команда «Naming in process», которая показала продуманное решение с удобным интерфейсом. Также «Naming in process» проработали варианты масштабируемости и адаптивности бизнес-решения. Жюри отметило профессионализм команды и отличное понимание возможностей языка программирования Ruby On Rails (RoR). Приз команды составит 300 000 рублей.

Третье место присуждено команде «Flareon», которая смогла создать рабочее приложение с выдержанным и содержательным интерфейсом. В качестве награды за третье место команда получит 200 000 рублей.

Три лучшие команды разделили призовой фонд в 1 млн рублей

Нестандартные задачи

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Для нас это уже четвертое онлайн-соревнование для ИТ-специалистов, организованное совместно со «Сколково», каждый раз меняются направления по разработке цифровых решений. В этот раз перед участниками стояла нестандартная задача, требующая конкретного функционирующего решения – создать цифровую платформу для автоматизации полного цикла рекрутмента. Итоги хакатона показали, что многие команды справились с задачей и представили рабочие проекты, которые можно применить в бизнесе. Группа Совкомбанк продолжает развиваться и мы активно наращиваем нашу команду ИТ. Онлайн-соревнования один из хороших способов находить самых талантливых ребят из разных уголков нашей страны».

Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub: «Более 4000 специалистов из разных регионов России приняли участие в наших совместных хакатонах с Совкомбанком. Благодаря подобным коллаборациям и новым форматам нам удается решать ИТ-задачи любой сложности, вдохновлять и привлекать талантливых ребят в ИТ и финсектор».

Мероприятие прошло при поддержке информационных партнеров Rspectr, MobileCom, Plusworld, ICT, CIS, GlobalCIO, Servernews.