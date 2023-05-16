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Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

В июне 2023 г. CNews при поддержке Минцифры России проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2023 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 20 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

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Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, примет участие в CNews FORUM Кейсы

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Мероприятие будет состоять из семи тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле».

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Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям, банк «Зенит»

На секции Low-Code выступят вице-президент ABPMP Russia Андрей Коптелов; руководитель практики по системам управления бизнес-процессами ГМК «Норильский никель» Максим Тарасов; руководитель команды разработки X5 Tech Фаддей Осипов; руководитель направления развития инновационных технологий НРД Константин Нерадовский; руководитель управления клиентского сервиса «Абсолют Страхование» Анна Дубровская; руководитель управления по организации бизнес-процессов розничной сети «Магнит» Дмитрий Николаев; директор по развитию Synplity Platform Андрей Овчинников; Head of Data Science «Согаз» Сергей Алешкин; директор по информационным технологиям банк «Зенит» Станислав Тульчинский.

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Максим Тарасов, руководитель практики по системам управления бизнес-процессами, ГМК «Норильский никель»

В прошлые годы участниками CNews FORUM Кейсы были министр цифрового развития России Максут Шадаев; заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

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Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса «Абсолют Страхование»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-процессов, розничная сеть «Магнит»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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