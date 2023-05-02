Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки

«Яндекс банк», «Вайлдберриз банк» и «Озон банк», которые принадлежат маркетплейсам, по итогам 2022 г. продемонстрировали серьезные убытки. Они составили от 136,5 млн руб. до 1,4 млрд руб. Однако представители компаний связывают такие результаты с увеличившимися операционными расходами и стадией активного развития банков.

Убыточность банков маркетплейсов

Российские банки маркетплейсов по итогам 2022 г. ушли в убыточность. Среди них оказались «Яндекс банк», «Вайлдберриз банк» и «Озон банк», пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность организаций по МСФО за 2022 г.

Самый большой убыток по итогам 2022 г. продемонстрировал «Яндекс банк» (607,9 млн руб.). Следом за ним по убыточности идет «Озон банк» (196,3 млн руб.) и замыкает эту тройку «Вайлдберриз банк» с убытком 8,9 млн руб. по результатам 2022 г.

Но вместе с ростом убыточности, подскочили и операционные расходы этих банков. Например, «Яндекс банк» увеличил их в пять раз до 1,4 млрд руб. «Озон банк» — в 1,3 раза, до 284,7 млн руб. и банк, принадлежащий маркетплейсу Wildberries, увеличил расходы в 1,4 раза, до 136,5 млн руб.

Нет проблем

Представители маркетплейсов при оценке финансовых результатов своих банков смотрят на ситуацию без негатива. Они связывают убыточность с тем, что банки сейчас проходят стадию активного развития и требуют инвестиций.

Эта стадия предполагает существенные операционные расходы, рассказал изданию представитель «Яндекса». Он отметил, что расходы связаны с развитием инфраструктуры и технологий, а также с наймом сотрудников и маркетингом.

Безусловно, компании рассчитывают выйти на безубыточность. Но этому предшествует этап развития, при котором маркетплейс рассчитывает построить маштабируемый бизнес, подчеркивают в «Яндексе».

Представители «Озона» объяснили финансовые результаты банка тем, что большая часть операций в 2022 г. осуществлялась на базе «Еком банка» с универсальной банковской лицензией. «Еком банк» был создан «Озоном» в марте 2022 г. после того, как «Озон банк» попал под санкции. Прибыль «Еком банка »за неполный 2022 г. составила более 1,4 млрд руб., отметил CFO Ozon Fintech Виктор Танцырев. По его словам, убыток же относится к отчетности «Озон банка», работавшего с базовой лицензией.

Представители Wildberries не ответили на запрос издания.

В чем взаимосвязь

Как поясняют эксперты, опрошенные «Коммерсантом», банки в экосистеме сервисов маркетплейсов не являются ключевыми по прибыльности. Они выступают инструментом, который должны сделать основные сервисы экосистемы прибыльнее и привлекательнее, отметил руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Эксперт привел в пример выдачу кредитов или открытие счета в банке маркетплейса. Это призвано повлиять на активность потребителей и продавцов, а не заработать на финансовых сервисах банка на прямую.

С этим соглашается и аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, банки, предлагая финансовые сервисы партнерам и клиентам маркетплейсов, увеличивают их товарооборот.

Убыточность банков гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров объяснил также как и представители маркетплейсов — они еще не вышли из инвестиционной стадии. По его мнению, в 2023 г. они также не выйдут из нее.

Но Егор Кривошея уверен, что бизнес финансовых направлений в нефинансовых компаниях будет только разрастаться. Сейчас свои финтехсервисы представляют не только маркетплейсы, но и телеком-операторы, ритейлеры, отмечает он. Нефинансовые направления созданы для развития основного бизнеса. Это может усилить конкуренцию между такими банками и классическими финансовыми организациями. И, в свою очередь, привести к вмешательству со стороны регулятора в случае активного роста объемов нефинансовых компаний.