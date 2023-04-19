Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками

Сбербанк создал банкомат, в котором нет ни картоприемника, ни панели для бесконтактных карт. У него есть только хранилище для денег и купюроприемник и экран для вывода информации – взаимодействие c ним осуществляется через смартфон. Это может вызвать трудности у владельцев iPhone и сотовых телефонов, но самому банку такие банкоматы выгодны – они дешевле и в производстве, и в обслуживании.

Карта больше не нужна

Сбербанк ввел в тестовую эксплуатацию банкомат, в котором отсутствует приемник для пластиковых карт, сообщили CNews представители банка. Панели, к которой можно приложить карту с чипом внутри, у него тоже нет – по сути, банк тестирует мини-сейф с деньгами и дисплеем, все операции с которым осуществляются посредством смартфона.

Управлять банкоматом можно при помощи мобильника на базе Android и iOS, но владельцы iPhone могут столкнуться с некоторыми сложностями ввиду того, что Apple раз за разом удаляет приложения Сбербанка из своего App Store, не смея перечить властям США. Сбербанк нашел способ обхода этих ограничений – как сообщал CNews, фирменное приложение СБОЛ на iPhone можно установить в офисах банка, но далеко не каждый решится передать свой смартфон в разблокированном виде незнакомому человеку, пусть это и работник крупнейшего в России банка (по числу клиентов).

Фото: Сбербанк Конструкция банкомата классическая. почти

С Android-смартфонами все намного проще. Приложения Сбербанка нет в магазине Google Play, но его можно за пару минут скачать с сайта банка и установить самостоятельно.

Как все будет работать

Новый банкомат Сбербанка имеет приемник для денег и резервуар для их хранения. С его помощью можно пополнять счет или, наоборот, опустошать его. На прикрепленном к мини-сейфу экране будет выводиться специальный QR-код, который нужно будет отсканировать при помощи смартфона с заранее запущенным банковским приложением.

Фото: Сбербанк Привычные россиянам банкоматы с PIN -падом, панелью для смартфона и картоприемником скоро навсегда останутся в прошлом

Пользовательский опыт взаимодействия с новым видом банкомата отличается только тем, что не нужно прикладывать или вставлять карту – эти действия и заменяет сканирование QR-кода. Далее нужно будет лишь поместить наличные деньги в приемник или выбрать в приложении сумму списания. «Почти все банкоматы «Сбера» – ресайклеры. Они принимают деньги, пересчитывают, и тут же их выдают», – сообщила CNews старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» банка Татьяна Галкина.

Подопытными станут все

На момент публикации материала Сбербанк лишь тестировал новый вид банкоматов. Но в очень будущем, хотя и точно не в 2023 г. они могут войти в широкую эксплуатацию, о чем сообщила CNews Татьяна Галкина. «Решение о тираже таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от наших клиентов», – добавила она.

Пока неизвестно, собирается ли Сбербанк полностью отказываться от классических банкоматов с картоприемниками и панелями для прикладывания карты с чипом внутри. Редакция CNews направила вопрос в Сбербанк и ожидает ответа.

Если в планы банка действительно входит постепенный переход на «бескарточные» банкоматы, то это гарантированно создаст трудности для многих его клиентов. Несмотря на свое сверхширокое распространение, смартфонами на апрель 2023 г. пользовались далеко не все россияне – например, пожилые люди по-прежнему предпочитают владеть кнопочными телефонами. О популярности классических «звонилок» в России, как сообщал CNews, свидетельствуют и массовые их продажи – количество реализуемых в стране телефонов исчисляется миллионами.

Фото: Сбербанк Процесс управления банкоматом

Между тем, самому Сбербанку очень выгоден переход на банкоматы, которые не умеют работать с картами, потому что они дешевле. По словам Татьяны Галкиной, это позволит снизить затраты банка на оборудование на 15%. Это связано с тем, что новый банкомат и картоприемника, и клавиатуры для набора PIN-кода и суммы списания. Сенсора для бесконтактных карт в нем тоже нет.

Новый банкомат, плюс ко всему, еще и дешевле в обслуживании – в среднем на 20%. Все это в перспективе может позволить Сбербанку существенно уменьшить траты на поддержание сети банкоматов в рабочем состоянии. Впрочем, это происходит уже сейчас – Сбербанк в лидерах по темпам сокращения количества работающих АТМ в России. CNews писал, что это сильно затрудняет россиянам доступ к наличным деньгам.

Следует отметить, что банкомат без картоприемника и PIN-пада – это ноу-хау Сбербанка. В какую сумму обошлась его разработка, в какой стране он производится, и установлен ли в нем российский софт, в банке не уточняют. На вопрос CNews Татьяна Галкина ответила: «Наши традиционные партнеры - корейские производители. Сейчас очень активно тестируем китайские банкоматы. Американских банкоматов - меньше 5%. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас появились российские банкоматы»»

Потенциальная выгода для потребителей

Переход на новые банкоматы, в теории, может оказаться удобным для россиян, пользующихся смартфонами. Современные модели, в подавляющем большинстве своем, экипированы NFC-чипом для бесконтактной оплаты, к тому же банки стали выпускать платежные стикеры, чтобы не зависеть от иностранных систем платежей.

Фото: Сбербанк телефонов Эта надпись не очень обрадует владельцев кнопочных

Совокупность этих факторов позволит россиянам перестать носить с собой банковскую карту и рисковать утратить ее в результате потери, кражи или повреждения. Это снижает риск пропажи денег со счета. С другой стороны, все это актуально для относительно крупных населенных пунктов, где есть стабильный мобильный интернет – он потребуется для взаимодействия с новым видом банкоматов Сбербанка. Также пока неизвестно, насколько удобными или, наоборот, неудобными окажутся новые банкоматы для людей с ограничениями по зрению.