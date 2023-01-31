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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

С докладом выступят:

Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;
Алексей Фетисов, старший вице-президент департамента технологического развития розничного бизнеса, ВТБ;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Алексей Ионов, управляющий партнер, «Ионов и Партнеры»;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;
Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;
Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;
Роман Прохоров, председатель правления ассоциации «Финансовые инновации»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»;
Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции страховой компании «Ингосстрах»;
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, «Национальное бюро кредитных историй»;
представитель компании «Гринатом».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок банковской цифровизации

Технологии для банков

  • Можно ли эффективно противостоять DDoS-атакам?
  • Какие DLP-системы работают в российских банках?
  • Незакрытые ниши в пуле сертифицированных российских ИБ-решений.
  • Бизнес-аналитика и формирование оперативной отчетности.
  • Большие данные и искусственный интеллект в банковских сервисах.
  • Онлайн-офис для дистанционного присутствия в регионе.
  • Роботы в банках: для работы с клиентами и не только.
  • Может ли блокчейн помочь в импортозамещении?

Проекты 2022 года в российских банках

  • Проблема выбора: как провести комплексную оценку альтернативных ИТ-решений для замены западных систем?
  • Особенности внедрения решений дружественных стран, в первую очередь китайского ПО.
  • На какое решение заменить западную BI-систему?
  • Как решения для дистанционного присутствия помогают увеличить базу клиентов?
  • Проекты с блокчейн-технологиями 一 их актуальность сегодня.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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