ВТБ запускает в Telegram онлайн-банк, который заменит запрещенное приложение для iPhone

ВТБ запускает свой онлайн-банк в мессенджере Telegram. Сервис, в частности, позволит пользователям iPhone найти альтернативу мобильному приложению банка, ставшему недоступным из-за санкций против ВТБ. При этом в ВТБ утверждают, что не будут передавать финансовую информацию через Telegram.

Telegram-банк от ВТБ

Банк ВТБ объявил о запуске мобильного банка в мессенджере Telegram. Об этом рассказал старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Способ оказания услуг для пользователей iOS

Основной причиной для запуска решения стали санкции, введенные в 2022 г. против ВТБ со стороны США и Евросоюза. В результате мобильные приложения ВТБ были исключены из репозиториев Google Play и AppStore. И если в случае с операционной системой Android ВТБ решил проблемы, начав распространять свое приложение через собственный сайт и альтернативные репозитории, то такого решения для пользователей iOS (операционная система для iPhone) нет.

Как будет работать банк в Telegram

Основой для банковского приложения ВТБ в Telegram стал чат-бот банка, уже работающий в этом мессенджере. Доработав его функциональность, ВТБ обеспечил возможность пользователям Telegram авторизоваться через чат-бот: необходимо ввести логин и пароль, а затем подтвердить код из SMS.

ВТБ запускает онлайн-банк в Telegram

Таким образом, в Telegram, как и в онлайн-банкинге, будет поддерживаться двухфакторная аутентификация. При этом повторно вводить логин и пароль не придется: достаточно лишь вводить код из SMS.

На первом этапе ВТБ обеспечит через Telegram выполнение 50% своих онлайн-операций, которые являются наиболее востребованными: просмотр баланса, платежи через Систему быстрых платежей (СБП), оплатe мобильного телефона.

До конца 2023 г. предполагается обеспечить через решение в Telegram 90% всех операций банка, доступных в онлайне, включая платежи по QR-коду, создание QR-кода, просмотр истории операций, перевод между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод между своими картами в разных банках и т.д.

Чугунов отмечает, что разработанное решение отвечает требованиям безопасности: в случае взлома аккаунта пользователя в Telegram злоумышленник не сможет получить доступ к онлайн-банкингу, так как требуется пройти SMS-авторизацию. В ВТБ ожидают, что благодаря новому сервису среднее время проведения банковских операций сократиться в два раза.

Соответствие закону о запрете передачи финансовой информации через мессенджеры

В конце 2022 г. Госдума приняла закон, запрещающий банкам и иным финансовым организациям передавать через иностранные мессенджеры платежные документы, персональные данные граждан, данные о переводах денежных средств при безналичных расчетах, сведения, необходимые для осуществления платежей. Также запрещается проводить разного рода безналичные расчеты.

Никита Чугунов уверен, что новое решение от ВТБ требования нового закона не нарушают. В чат-боте будет доступна лишь публичная информация, например, данные по ставкам о кредитах кредитных каникулах.

Платежная информация и персональные данные не будут передаваться через Telegram, поскольку мессенджер будет использоваться лишь как средство авторизации в онлайн-банке, а все операции будут осуществляться на серверах банка.