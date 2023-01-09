Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль

Центробанк хочет превратить цифровой рубль в средство расчетов между странами. Эксперты уверены, что если это и случится, то еще не скоро, в том числе и потому, что данный вид национальной валюты, дополняющий наличные рубли и деньги на банковских картах, пока не действует даже на территории России.

Международные расчеты виртуальными рублями

Цифровой рубль в будущем может стать легитимным платежным средством при трансграничных расчетах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию о проекте цифрового рубля Банка России». Презентация представляет собой, по сути, дорожную карту развития и внедрения в России цифрового рубля как третьего варианта оплаты товаров и услуг в дополнение к наличным деньгам и банковским переводам.

Согласно информации в дорожной карте, превращение цифрового рубля в средство трансграничных расчетов – это дело не ближайшего будущего. В I квартале 2023 г. начнется лишь разработка моделей таких расчетов, и пока нет конкретики, как долго она продлится.

Зато известно, что будет предложено два варианта использования цифрового рубля для расчетов между странами. По информации издания, первый подразумевает заключение отдельных «соглашений об интеграции платформ цифровых валют между собой». Для реализации этого варианта необходимо, чтобы цифровые платформы всех стран – участников договора умели конвертировать одну валюту в другую по заранее оговоренным стандартам и правилам.

Физической формы у цифрового рубля нет

Другой вариант использования цифрового рубля для трансграничных расчетов – это создание «единой интеграционной платформы» для дальнейшего подключения к ней стран. Платформа позволит проводить платежи между подключенными к ней странами по заранее оговоренным правилам.

Ни рубля, ни цифры

Эмитентом цифрового рубля выступает российский Центробанк, он же является разработчиком самой платформы. Она базируется на компонентах централизованной системы и распределенных реестров.

Кошелек, в котором россияне будут хранить свои цифровые рубли – это виртуальный счет, который можно будет открыть в приложении любого банка, подключившегося к платформе. Притом счет к конкретному банку привязан не будет, что делает цифровой рубль немного более универсальным средством платежа в сравнении с банковской картой.

Проект цифрового рубля находится в разработке как минимум с октября 2020 г., когда Центробанк инициировал общественные консультации с участием представителей финансового рынка для оценки перспектив проекта. К апрелю 2021 г. у регулятора был готов итоговый вариант концепции цифрового рубля.

В начале лета 2021 г. Банк России раскрыл сроки завершения разработки прототипа платформы цифрового рубля, а также дату начала ее тестирования – декабрь 2021 г. и январь 2022 г. соответственно. Тогда же был обнародован и перечень банков, которые планировали принять участие в тестировании. Это «Ак барс», «Альфа-банк», «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк «Союз» и Транскапиталбанк.

В январе 2022 г. тестирование цифрового рубля не началось. Как сообщал CNews, процесс стартовал лишь в середине февраля 2022 г. В частности, участники пилотного проекта тестировали открытие и пополнение цифровых кошельков, систему переводов между владельцами цифровых кошельков, а также оплату товаров и услуг.

В августе 2022 г. стало известно, что Центробанк начнет поэтапно подключать все финансовые организации в стране к платформе цифрового рубля с 2024 г.

На январь 2023 г. о промежуточных итогах тестирования банками цифрового рубля известно не было. Как пишет «Коммерсант», проведение первых реальных операций с цифровым рублем предварительно запланировано на II квартал 2023 г. (1 апреля – 30 июня).

Отрасль в сомнениях

По информации издания, представители российской финансовой отрасли сильно сомневаются, что перейти на цифровой рубль в трансграничных расчетах удастся в обозримом будущем. По их мнению, тут дело не только в наличии или отсутствии нужных для этого технологий, но и в геополитической обстановке, которая в настоящее время, судя по исторически рекордному количеству антироссийских санкций, явно не самая благоприятная для России. Этой точки зрения придерживается, в частности, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

«Реализация трансграничных расчетов с использованием ЦВЦБ будет зависеть от готовности не столько российской стороны, здесь как раз наша юрисдикция по продвижению проекта ЦВЦБ уверенно идет на втором месте после КНР, а от готовности наших партнеров», – сообщил изданию глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров. По его мнению, Россия на первом этапе вберет первый вариант развития трансграничных платежей (с двусторонними договорами для каждой страны). Прохоров считает, что наиболее вероятным партнером для России в этом плане в настоящее время является Китай. «Иные схемы реализации трансграничных расчетов на базе ЦВЦБ, в том числе по модели надстрановой платежной системы, будут зависеть от темпов развития проектов национальных ЦВЦБ в дружественных юрисдикциях», – добавил он.