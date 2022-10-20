Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

На mos.ru можно оформить виртуальную карту «Мир». Для этого надо быть авторизованным пользователем портала. Карта выпускается в течение минуты. В дальнейшем ее можно пополнять как обычную банковскую карту переводом или через СБП. С помощью виртуальной карты можно оплачивать множество популярных услуг.

Зачем нужна виртуальная карта

У пользователей mos.ru появилась возможность оформить виртуальную дебетовую карту национальной платежной системы «Мир». Ее выпускают бесплатно, в среднем это занимает меньше минуты. После оформления карту можно сразу использовать для оплаты городских услуг наравне с альтернативными платежными инструментами, представленными в сервисе «Мои платежи».

«Виртуальная карта — цифровой аналог обычной дебетовой карты. Ее основное отличие в том, что она не выпускается на пластиковом носителе. Зарегистрированные пользователи портала mos.ru имеют возможность быстро и удобно оформить виртуальную карту «Мир» сроком на три года, проверить и пополнить ее баланс, а также оплатить с ее помощью счета онлайн. Виртуальная карта «Мир», как и ее пластиковый аналог, позволяет пользователям оплачивать большое количество популярных услуг без комиссии, а также пополнять лицевой счет «Москвенок» со скидкой», — пояснил Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

Как оформить виртуальную карту

Одно из главных преимуществ виртуальной карты в том, что ее физически невозможно потерять, все реквизиты передаются пользователю карты при помощи СМС-уведомлений.

Процесс оформления доступен на вкладках «Счета к оплате» и «Способы оплаты» сервиса «Мои платежи», при помощи баннера «Виртуальная карта “Мир”»

Для получения виртуальной карты необходимо быть авторизованным пользователем mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Процесс оформления доступен на вкладках «Счета к оплате» и «Способы оплаты» сервиса «Мои платежи», при помощи баннера «Виртуальная карта “Мир”».

При переходе по баннеру отобразится кнопка «Оформить карту». Нажав на нее, пользователь перейдет в форму подачи онлайн-заявления на выпуск виртуальной карты. Оформление очень простое: все поля заявления будут автоматически заполнены данными из личного кабинета пользователя. Понадобится лишь внимательно все проверить. Если какие-то важные сведения отсутствуют, система попросит добавить их в личный кабинет.

Оформить виртуальную карту могут только совершеннолетние пользователи портала. Необходимо также подтвердить номер мобильного телефона, указав проверочный код. После выпуска виртуальной карты она будет автоматически добавлена в перечень доступных способов оплаты, представленных на вкладке «Способы оплаты», а пользователь получит СМС-сообщение со всеми реквизитами карты.

Как пополнять карту

Пополнить баланс виртуальной карты можно переводом с любой другой дебетовой банковской карты. Также действует моментальный перевод с карты любого банка с помощью системы быстрых платежей через приложение банка-эмитента карты-отправителя.

Сервис «Мои платежи» позволяет пополнить баланс виртуальной карты как из вкладки «Способы оплаты», так и в процессе оплаты счета при выборе в качестве платежного инструмента виртуальной карты «Мир». Также пользователям сервиса доступна информация о балансе и просмотр истории платежей. Остаток средств на виртуальной карте можно в любой момент узнать на вкладке «Способы оплаты» среди прочих сведений о виртуальной карте «Мир» или направив на короткий номер 2121 соответствующий запрос с мобильного телефона, указанного при оформлении карты. Подробнее о том, как это сделать можно узнать из инструкции .

Оплата счетов и просмотр истории платежей по виртуальной карте выполняются точно так же, как и при оплате обычными банковскими картами. Сейчас на mos.ru, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» держатели карт платежной системы «Мир» могут без комиссии оплатить услуги детских садов и школ, кружки и спортивные секции, счета за коммунальные услуги, а при пополнении лицевого счета «Москвенок» предоставляется трехпроцентная скидка.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты электронных счетов. С его помощью можно оплатить более девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг.