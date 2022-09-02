Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов

Для своих

Совкомбанк арендовал офисное пространство на 290 рабочих места в SOK Достоевский в Санкт-Петербурге (м. Достоевская/Владимирская, Щербаков пер., 17/3). Здесь будут работать сотрудники дочерней компании банка «Совкомбанк Технологии».

SOK Достоевский — технологичное рабочее пространство в центре Санкт-Петербурга, оборудованное передовыми инженерными решениями. В помещениях установлены системы мониторинга микроклимата, отслеживающие уровень CO2, влажность, запыленность и еще 10 показателей контроля качества воздуха. SOK Достоевский является первым и единственным офисным помещением в северной столице, обладающим сертификатом экологического соответствия LEED Gold.

Консультантом сделки выступила компания Ali Estate.

Новый офис оборудован передовыми инженерными решениями

«Мы активно развиваем свои ИТ-центры в крупных городах страны, и сегодня более 80% ИТ-специалистов в группе Совкомбанка работают в таких центрах за пределами столицы. Здесь мы организуем для персонала современные высокотехнологичные офисы, чтобы комфортно работать, взаимодействовать и просто общаться. Наши специалисты получают уникальную возможность работать и расти в своем родном городе в офисных пространствах, не уступающих столичным. Смарт-офис в Санкт-Петербурге уже открыт, в будущем мы планируем расширять партнерство с компанией SOK в других городах»,— рассказывает заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

«Сделка с Совкомбанком — подтверждение того, что для технологичной современной компании комфорт ее сотрудников и предоставление им качественного рабочего пространства имеет большое значение. SOK постоянно работает над качеством сервиса, следит за тенденциями на рынке офисных пространств и предлагает клиентам самые эффективные решения», — комментирует управляющий партнер сети смарт-офисов SOK Ирек Аллаяров.