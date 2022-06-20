Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.

Основные вопросы конференции:

Low-code и No-code

Что такое Low-code и No-code?

В чем их основные различия?

Для чего используется No-code и Low-code?

Каковы преимущества Low-code и No-code для заказчика?

Какие риски несет с собой использование Low-code и No-code?

Не оставит ли Low-code и No-code без работы программистов?

Технологическая основа

Какой должна быть Low/No-code платформа?

Что стоит за понятием «визуальные компоненты»?

Как сделать дизайн Low-code платформы действительно понятным для пользователя?

Когда лучше использовать Low/No-code, а когда пойти традиционным путем создания приложений разработчиками?

Проекты и решения

Какие приложения можно создавать при помощи Low/No-code?

Кому можно доверить создание приложений при помощи Low-code и No-code?

Готовы ли сотрудники отвечать за созданные ими приложения?

Какие проблемы в сфере ИБ возникают при использовании Low/No-code подхода?

Спикеры конференции:

Андрей Михеев, генеральный директор, «Процессные Технологии»;

Денис Селезнёв, генеральный директор, «Первая Форма»;

Павел Шингарев, CEO, Knowledge Space;

Дмитрий Щипачев, CEO, Finch.fm;

Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen;

Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;

Владислав Калинин, руководитель проектов, Citeck;

Петр Грибанов, технологический евангелист, «1C»;

Михаил Зварковский, директор Департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий «Концерн Росэнергоатом»;

Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс страхование»;

Максим Али, партнер, руководитель практики IP/IT, Maxima Legal;

Антон Беспалов, ИТ-партнер, BIOCAD;

Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;

представители компании Case Studio.