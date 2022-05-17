CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Кирилл Соколов не станет покупать долю в «Вита Банке» из-за ухода из России международных платежных систем

Кирилл Соколов отказался от покупки доли в «Вита Банке», которую планировал зимой. Причиной для такого решения стал уход из России международных платежных систем, которые должны были сыграть важную роль в развитии финтех-сервисов на основе банка.

Санкции нарушили планы

В феврале 2022 г. было объявлено о покупке Кириллом Соколовым 93,6% акций «Вита Банка» для создания на его лицензии различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay.

Однако после введения санкций против России проект создания этих сервисов стал неосуществимым в связи с уходом из страны международных платежных систем Visa и MasterCard, так как планировалось активно использовать их инфраструктуру и решения. В связи с этим Кирилл Соколов отказался от приобретения контрольного пакета акций «Вита Банка» и развития финтех-проектов.

depositphotos_125566162_s.jpg

Уход из России международных платежных систем нарушил планы инвестора

«Мой отказ от покупки пакета акций «Вита Банка» обусловлен уходом из России международных платежных систем, в частности, компании MasterCard, которая играла важную роль в планах по созданию новых финтех-сервисов. В настоящее время я сконцентрирован на создании собственного инвестиционного фонда.

Фонд будет специализироваться на инвестициях в дивидендные компании, из капитала которых сейчас уходят иностранные игроки и предприниматели, уезжающие за рубеж, а также в компании, не имеющие возможности развиваться в силу иных обстоятельств.

Весь мой профессиональный опыт — это M&A и проекты по интеграции. С учётом того, что мне удалось выгодно реализовать свои активы в банковском секторе до начала периода турбулентности, сейчас хороший момент для входа в новые проекты. К фонду уже проявили интерес многие инвесторы» — так прокомментировал своё решение Кирилл Соколов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения

Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против

Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

На ИТ-маркетплейсе Market.CNews запущен личный кабинет. Компании могут обновлять тарифы по 20 ИТ-услугам

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще