«Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов

Сбербанк переведет свои устройства умного дома на платформу собственной разработки. нынешние базируются на китайской Tuya, но они больше не могут подключиться к ней из-за санкций. Сбербанку пришлось прекратить продажи этих гаджетов. Новая платформа будет работать на российском облаке SberCloud. От иностранных сервисов она не зависит.

Устройства больше не умные

Компания SberDevices, «дочка» Сбербанка, сообщила CNews о начале процесс разработки собственной платформы для устройств умного дома. Сбербанк являлся одним из основных игроков этого рынка в России до тех пор, пока его гаджеты не попали под санкции.

Как сообщал CNews, Сбербанк вышел на рынок устройств умного дома в феврале 2021 г. В его ассортименте имеются лампочки, розетки, светодиодные ленты, реле и другие гаджеты, которыми можно управлять на расстоянии, к примеру, со смартфона.

Первые проблемы с работой смарт-гаджетов Сбербанка возникли у пользователей в середине апреля 2022 г. Они стали жаловаться на невозможность сопряжения новых умных ламп и других устройств линейки Sber с управляющими устройствами, в том числе и со смартфонами. Тогда же были прекращены официальные продажи умных устройств Sber. На момент публикации материала в российской рознице они были недоступны.

Сбербанк поначалу не нуждался в собственной платформе устройств умного дома

Представители Сбербанка заявили тогда, что это временная проблема, и что она касается лишь новых устройств, еще не подключенных к системе. Ранее активированные гаджеты, по заверениям разработчиков, должны работать корректно.

«Мы делаем всё для того, чтобы в максимально короткие сроки пользователи новых устройств смогли их беспрепятственно подключить и начать пользоваться», – говорится в апрельском заявлении Сбербанка. Тем не менее, на 6 мая 2022 г. проблема решена не была.

Российско-китайские гаджеты

Сбербанк никогда не афишировал название используемой в смарт-устройствах платформы. Как выяснилось, они базируются на Tuya Smart за авторством компании Tuya Inc. Первым об этом сообщил портал iPhones.ru. Сам Сбербанк не подтверждает, но и не отрицает этого. «Ранее платформа умного дома от “Сбера” работала с использованием ряда облачных инфраструктурных решений от одного из крупнейших поставщиков облачных сервисов для систем умного дома в России», – говорится в сообщении банка.

Купить новое смарт-устройство Sber в крупных сетях пока не представляется возможным

Что примечательно, Tuya Inc., акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, имеет китайские корни.

В начале апреля 2022 г. Сбербанк пополнил список организаций, попавших под антироссийские санкции. Вероятно, именно на фоне этого его умные устройства больше не могут подключиться к Tuya.

Отметим, что это не первый раз, когда иностранные компании мешают работе Сбербанка. Весной 2022 г. его приложения пропали из магазинов Apple AppStore и Google Play.

Решение найдено, но придется подождать

Уходить с рынка устройств умного дома Сбербанк на планирует. Вместо этого он создаст собственную платформу на замену Tuya. Сроки ее запуска Сбербанк не раскрывает.

Известно лишь, что первые устройства на базе новой платформы поступят в продажу к концу 2022 г. Вначале в магазинах появятся смарт-лампочки, а затем выйдут светодиодные ленты, реле розетки Sber. Управлять ими можно будет, как и прежде, через виртуальных ассистентов «Салют» и одноименное мобильное приложение.

На запрос CNews, будут ли совместимы нынешние смарт-гаджеты с новой платформой, представители Сбербанка на момент публикации материала ответить не смогли.

Одной из ключевых особенностей новой платформы Сбербанка является независимость от сторонних сервисов. Она будет работать на базе облака SberCloud, сервера которого размещены по всей России. «Это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать перебоев в работе платформы в случае возникновения проблем в одном из дата-центров, а также сделает функционирование платформы полностью независимым от зарубежных партнеров», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Импортозамещение не требовалось

Сбербанк открыл для себя рынок устройств умного дома за год до начала спецоперации. На тот момент проблем экстренного импортозамещения в различных секторах и отказа иностранных компаний работать с Россией попросту не было.

Возможно, именно по этой причине Сбербанк выбрал Tuya в качестве основы для своих смарт-гаджетов. Данная платформа весной 2022 г. являлась одной из самых распространенных и востребованных в своем сегменте. Основанная в июне 2014 г., Tuya Inc. провела пять раундов инвестиций прежде, чем выйти на биржу в марте 2021 г. В ходе IPO компания привлекла свыше $915 млн.

В начале февраля 2022 г. CNews писал о грядущем масштабном пополнении линейки устройств умного дома Сбербанка. Они не успели поступить в продажу до начала спецоперации.

Комментарий Сбербанка

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Сбербанка. Он приведен без изменений.

На вопрос CNews о том, почему первоначально выбор пал именно на платформу Tuya, и почему Сбербанк не стал сразу создавать собственную, представители банка ответили: Платформа умного дома Sber функционирует с использованием части облачной инфраструктуры компании Tuya – крупнейшего на российском рынке поставщика решений для систем умного дома, многие отечественные компании пользуются ее облаком. Разрабатывая платформу умного дома от "Сбера", мы ставили перед собой цель сделать ее максимально гибкой и легко интегрируемой с устройствами других производителей. Поэтому мы создали гибридное решение на основе собственной облачной платформы и инфраструктуры от Tuya». «Одновременно с этим мы занимались разработкой автономного решения, и сейчас продолжаем активную работу над полностью независимой от иностранных сервисов инфраструктурой на базе собственного облака, – добавили представители Сбербанка. – Новая партия устройств умного дома Sber будет выпускаться с обновленной прошивкой, которая обеспечит стабильную работу и прямое подключение к собственной платформе.

На вопрос CNews, собирается ли Сбербанк компенсировать покупателям затраты на покупку нынешних устройств Sber, которые теперь невозможно подключить, представители банка ответили: «Мы уже восстановили работоспособность светодиодных лент Sber – их снова можно подключать к платформе умного дома, и продолжаем прикладывать все силы, чтобы решить проблему с подключением остальных устройств как можно скорее. Те, кто не хотят ждать, могут вернуть временно неподключаемые устройства и получить компенсацию их полной стоимости».