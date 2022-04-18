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CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

В Москве объявили лауреатов первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2022. Наградой были отмечены достижения в развитии тренда Data Fusion, проекты по синергии данных компаний, госструктур и образовательных организаций.

Объявление результатов в прямом эфире

14 апреля 2022 г. в столице прошла торжественная церемония награждения победителей первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards. Организатором премии выступило издание CNews при поддержке ВТБ.

В течение трех месяцев организации самых разных отраслей присылали свои конкурсные заявки. В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 36 проектов.

«На премию поступило много заявок от впечатляющих, масштабных, инновационных проектов из самых разных отраслей: ритейла, финсектора, промышленности, телекома, госсектора. Мы увидели, что Data Fusion, синергия данных — это мощный тренд, укоренившийся и развивающийся и в российском бизнесе, и в госсекторе», — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова.

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Главный редактор CNews Александра Кирьянова провела церемонию награждения Data Fusion Awards 2022

Авторитетное жюри внимательно ознакомилось с описаниями проектов и определило победителей. Премией были отмечены семь лауреатов в трех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» («Прорыв года», «Монетизация данных», «Трендсеттер»), «Data Fusion в госсекторе» («В масштабах страны», «Умный регион»), «Data Fusion в образовании» («Образовательная инициатива года», «Инновационный подход»).

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Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ, вручил награды в номинации «Data Fusion в бизнесе»

«Идея Data Fusion — в парнерстве, от которого выигрывают все — и участники, и клиенты. Партнерство в данных и data science стало обязательным условием успеха любой компании. На премии Data Fusion Awards мы увидели много сильных проектов из разных индустрий, что свидетельствует о кросс-отраслевой актуальности этого тренда», — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Data Fusion в бизнесе

Победителем в подноминации «Прорыв года» стала компания «Магнит» с проектом «Промо-прогнозирование с использованием машинного обучения». В нем проявились два больших тренда: демократизация аналитики и ее ускорение. Запуск единого окна позволил разным подразделениям «Магнита» в считанные минуты прогнозировать результаты промоакций на базе синергии самых разных данных — от свойств товаров и особенностей торговых точек до погоды и сезонных изменений спроса.

«Эффективное использование машинного обучения и больших данных — это ключевые компетенции для развития компаний в современных реалиях. Грамотное внедрение этих инструментов и их гибкое применение в повседневной работе позволяют успешно решать многие бизнес-задачи. Наш проект по прогнозированию, основанный на большом количестве параметров, позволяет с высокой эффективностью рассчитать, сколько штук товара будет продано во всех 26 тысяч магазинов компании на совершенно разной географии. Мы учитываем огромное количество факторов описывающих как внутренние события, так и внешние. За счет детального анализа мы можем минимизировать потенциальные потери или недостаток продукции на полке», — сказал Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит».

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Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит», получил премию в номинации «Data Fusion в бизнесе. Прорыв года»

В подноминации «Монетизация данных» жюри наградило совместный проект «Вымпелкома» и «Альфа-банк», который ярко продемонстрировал тенденцию развития дата-партнерств. Компании не только объединили свои данные, чтобы монетизировать знания о клиенте, но и выстроили механизмы обмена данными через API. Это позволило встроить данные одной компании в бизнес-процессы другой.

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Команда «Вымпелкома» и «Альфа-банка» получила награду в номинации «Data Fusion в бизнесе. Монетизация данных»

Подноминация «Монетизация данных» была самой популярной по количеству заявок. «Это показывает, что Data Fusion — не только про любовь к искусству, а в первую очередь — про деньги», — сказала Александра Кирьянова во время церемонии награждения. — Здесь номинировали свои проекты банки, промышленные, транспортные, телекоммуникационные, интернет-компании».

Лучшим проектом в подноминации «Трендсеттер» стал «Комплекс отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля-Сервисы» компании «Терра Тех». Организация по заказу «Роскосмоса» создала геоинформационную платформу с 27 аналитическими сервисами для самых разных отраслей: строительства, сельского хозяйства, надзорно-контрольных мероприятий, мониторинга чрезвычайных ситуаций и многих других.

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Елена Натарова, директор по маркетингу «Терра Тех» получила награду в номинации «Data Fusion в бизнесе. Трендсеттер»

По наблюдениям организаторов, полученные заявки на премию Data Fusion Awards в этой номинации позволяют констатировать, что объединение и анализ данных космического мониторинга вместе с госданными — мощный тренд в России. Созвучные этому тренду проекты организаторы премии получили и от разработчиков аналитических сервисов, и от федеральных и региональных органов власти.

«Получаемая на основе больших космических данных аналитическая информация актуальна и применима во множестве отраслей экономики, ее использование открывает новые возможности для государства и бизнеса. Команде «Терра Тех» удалось создать принципиально новую облачную систему работы с данными космической съемки и другими значимыми для генерации геоаналитики источниками данных. Эффективность и востребованность комплекса геосервисов «Цифровая Земля – Сервисы» подтверждается тем большим вниманием со стороны государственных структур и бизнес-сообщества, которое мы видим к нашему продукту. Победа проекта в премии Data Fusion Awards еще раз доказывает инновационность, важность нашей разработки и укрепляет стремления команды использовать возможности космоса во благо страны, общества и граждан», — подчеркнула Милана Элердова, генеральный директор «Терра Тех».

Data Fusion в госсекторе

Лауреатом в подноминации «В масштабах страны» стал Росреестр с сервисом «Умный кадастр» (УМКА). Искусственный интеллект и геоаналитика позволили ведомству сделать выявление незарегистрированных объектов недвижимости массовым и быстрым: с 7 тыс. объектов в год скорость выявления выросла до 40 тыс. в день.

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Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра, получила премию в номинации «Data Fusion в госсекторе. В масштабах страны»

«Сервис «Умный кадастр» на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа помогает защищать имущественные интересы граждан: распознает контуры объектов недвижимости, классифицирует их, проверяет наличие сведений в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном адресном реестре. Наша задача — в рамках цифровой трансформации ведомства обеспечить создание сервисов в интересах людей», — рассказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.

На награждение в данной номинации претендовали госорганизации федерального, регионального и муниципального уровней. К рассмотрению принимались проекты, в которых слияние данных и синергия алгоритмов машинного обучения позволили добиться впечатляющих результатов. Здесь развернулась нешуточная борьба между масштабными проектами Федеральной налоговой службы, МЧС, Минцифры, Минпромторга, Счетной палаты и других федеральных ведомств.


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Награждение премией «Data Fusion в госсекторе» прошло по двум подноминациям: «В масштабах страны» и «Умный регион»

Проект «Цифровые городские сервисы на базе больших данных» от Инновационного центра «Безопасный транспорт» Департамента транспорта Москвы одержал победу в подноминации «Умный регион». В основу проекта легло объединение всех данных столичного транспорта — от метро до самокатов, то позволило выстроить персонализированные коммуникации с каждым пассажиром и прогнозировать загруженность транспорта.

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Александр Абаркин, первый заместитель по ИТ руководителя Инновационного центра «Безопасный транспорт». Победа в номинации «Data Fusion в госсекторе. Умный регион»

«Большие данные являются ключевым драйвером развития инфраструктурных и транспортных инноваций. Благодаря этой технологии обоснованно принимаются важные управленческие решения в рамках развития транспортных продуктов и поддерживается высокий уровень оказания услуг. Нашей команде удалось создать первый транспортный проект в Москве на основе больших данных полного цикла, который продемонстрировал столь высокую эффективность. Главный показатель — востребованность и удовлетворенность работой сервисов пассажиров транспорта. В дальнейшем мы будем развивать проект с точки зрения увеличения комфорта, экономии времени и безопасности пассажиров и водителей», — отметил Александр Абаркин, первый заместитель по ИТ руководителя Инновационного центра «Безопасный транспорт».

Data Fusion в образовании

Магистерская программа «Методы и технологии искусственного интеллекта» МФТИ признана лучшей в подноминации «Образовательная инициатива года». Здесь к участию были приглашены образовательные проекты, применяющие нестандартные подходы к подготовке специалистов по работе с данными и стремящиеся к синергии компетенций разного плана.

«В современном конкурентном мире высококлассное образование в области ИТ, искусственного интеллекта и анализа больших данных является критически важным для развития экономики и обеспечения технологической независимости страны. Нам удалось собрать междисциплинарную команду специалистов и запустить магистерскую программу, где мы даем уникальную возможность с первых дней погрузиться в исследовательскую деятельность и получить практический опыт работы с нейросетевыми моделями, методами моделирования рассуждений, планирования поведения. Надеемся, что полученные нашими выпускниками знания и опыт окажутся самым важным для них приобретением на пути развития науки и технологий у нас в стране», — отметил Александр Панов, директор Центра когнитивного моделирования ФПМИ МФТИ.

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Александру Панову, директору Центра когнитивного моделирования ФПМИ МФТИ, награду «Data Fusion в образовании. Образовательная инициатива года» вручила Екатерина Трофимова, руководитель направления по предоставлению услуг финансовым институтам «Делойт» в СНГ

Победителем в подноминации «Инновационный подход» стала команда BigData Team с проектом Continuous Evolution, который включает различные курсы для ИТ-специалистов. При изучении конкурсных заявок члены жюри искали лучший образовательный проект по дата-сайенс, находящийся за периметром классической системы высшего образования. Курсы BigData Team на английском языке прошли уже свыше 100 тыс. человек.

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Эмили Драль, ведущему эксперту BigData Team, награду в номинации «Data Fusion в образовании. Инновационный подход» вручила Екатерина Трофимовой, член жюри премии Data Fusion Awards 2022

«В нашу методологию Continuous Evolution мы привнесли практический опыт поддержки и развития ИТ-продуктов. На основе больших массивов информации и смежных источников данных мы прогнозируем и оптимизируем нагрузку на инфраструктуру, проверяем гипотезы, прицельно улучшаем учебные модули и персонализируем образовательные траектории. Касательно доступности образования, отмечу, что мы были и будем доступны по всему миру без исключений, поскольку образование должно быть доступно каждому!» — сказал во время своего видеообразения основатель и CEO BigData Team Алексей Драль.

Гран-при ВТБ

Подход Data Fusion лежит в основе многих партнерств ВТБ с другими игроками рынка данных. Специальной премией банк отметил совместные достижения в бизнесе и R&D.

Победителем в номинации «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» стала компания «Мегафон» с проектом «Самый результативный сервис лидогенерации». Команда телекоммуникационного оператора первая на рынке реализовала полномасштабный сервис по лидогенерации «под ключ». Применение в этом продукте каскада моделей машинного обучения и сложнейшей инфраструктуры позволяет получить идеальные аудиторные сегменты под конкретные финансовые продукты.

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Иван Кушнарёв, менеджер по развитию бизнеса «Мегафона» получил награду в номинации «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion. Гран-при ВТБ»

В номинации «Партнерство в области науки и исследований» члены жюри премии отметили наградой Московский физико-технический институт с проектом «Оптимизатор для формирования оптимальных стратегий на финансовых рынках».

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Алексею Чернову, старшему научному сотруднику МФТИ, вручил награду Сергей Голицын, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования ВТБ. Победа в номинации «Партнерство в области науки и исследований. Гран-при ВТБ»

«Задачи оптимизации носят значимый прикладной характер практически для всех отраслей экономики. При этом, до настоящего момента отсутствовали российские решения в области оптимизации, способные конкурировать с иностранными аналогами. Благодаря партнерству с МФТИ удалось превзойти аналогичные решения в части задач на финансовых рынках. Наше партнерство носит долгосрочный характер, так как в дальнейшем развитие нашего первого совместного промышленного решения может использоваться для широкого спектра задач в различны отраслях экономики», — сказал во время церемонии награждения вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования ВТБ Сергей Голицын.

Спецноминация «Сколково»

К участию в номинации Data Fusion Rising Stars были представлены стартапы, работающие на рынке не более 5 лет и ведущие разработку технологических решений, основанных на подходе Data Fusion. Награды удостоились три стартапа.

«Data Fusion – это тренд, который во всем мире сейчас стремительно развивается. Вычислительные и телекоммуникационные возможности выросли настолько, что для принятия сложных, неочевидных решений и выстраивания алгоритмов с применением искусственного интеллекта недостаточно использовать один источник. Совершенно неожиданно комбинируя разные источники, можно создавать и оказывать новые сервисы, даже новые рынки рождаются в рамках такого подхода», — сказал Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

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Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»

Победителем была признана компания «К-Скай», разработавшая платформу прогнозной аналитики и управления рисками на основе искусственного интеллекта Webiomed. Это первая в России AI-система, зарегистрированная Росздравнадзором как программное медицинское изделие. Использование системы помогает сократить в 10 раз время обработки врачом медицинских данных пациента при диагностике.

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Александр Гусев, директор по развитию компании «К-Скай». 1 место в спецноминации Фонда «Сколково» Data Fusion Rising Stars

Второе место заняла «Инттерра» с системой автосопровождения Skyscout для сельского хозяйства. Разработка помогает агрономам собрать информацию с полей в единую систему и обработать с помощью алгоритмов, прогнозируя развитие ситуации. Применение системы Skyscout увеличивает урожайность до 15%, объем обслуживаемых площадей — в 2,5 раза. Решение позволяет сэкономить на 20% удобрения, семена и средства защиты растений.

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Евгений Карпов, директор по продукту Skyscout. 2 место в спецноминации Фонда «Сколково» Data Fusion Rising Stars

Замыкает тройку лидеров номинации Фонда «Сколково» компания «Ферст Дата» с платформой по персонализации коммуникаций на базе больших данных. Компания строит таргетинг на основании транзакционных данных о покупках пользователей. Команда разработчиков первыми создали продукты по анализу эффективности диджитал и ТВ рекламы совместно с крупнейшими операторами связи и ритейлом.

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Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub, вручил награду Александру Старостину, основателю компании «Фёрст Дата». 3 место в спецноминации Фонда «Сколково» Data Fusion Rising Stars

Узнать больше о премии и конференции Data Fusion можно на сайте.

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