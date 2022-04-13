Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премии «Инновация года 2022». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2022»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2022» продлится до 14 мая 2022 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 35 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 7 июня 2022 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии в 2021 г.

В 2021 г. премией «Инновация года» были отмечены восемь лауреатов по номинациям «Финансовые госсервисы», «Мобильное приложение года», «Лучшее решение по моделированию и цифровизации бизнес-процессов», «Технологическая платформа нового поколения», «Цифровой двойник предприятия», «Сервисное управление при цифровой трансформации», «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» и «Система управления большими данными».

В номинации «Финансовые госсервисы» жюри наградило Федеральное казначейство за сервис электронного актирования для оформления документов в личном кабинете поставщика и заказчика, запущенный на портале госзакупок.

Награда была вручена Анне Катамадзе, заместителю руководителя Федерального казначейства, и коллективу разработчиков решения.

Победителем в номинации «Мобильное приложение года» стало приложение «Тройка. Пополнение и проверка». Это полнофункциональная цифровая платформа для дистанционной продажи электронных билетов и их записи на карты «Тройка» прямо с телефона с использованием технологии NFC. С помощью приложения можно выбрать и приобрести различные виды проездных билетов и мгновенно записать на свою карту «Тройка» или социальную карту.

Награду получили создатели приложения Лев Денисов, генеральный директор «Элбиус», Александр Федченко, генеральный директор «Спутник», Кирилл Кисляков, директор службы доходов и контроля «Мосгортранс» и Дмитрий Ерзамаев, директор филиала Службы информационных технологий и связи «Мосгортранс».

В номинации «Технологическая платформа нового поколения» лауреатом стала Platform V — новая технологическая платформа, которая обеспечивает высокий уровень цифровизации, аналитику данных, скорость принятия решений и вывода продуктов на рынок. На сегодняшний день Platform V обеспечивает трансформацию ИТ-ландшафта крупнейшего банка, обслуживающего более 100 миллионов клиентов. Она позволяет строить системы любого масштаба с уровнем надежности 99,99%.

Награду получил Андрей Войнов, CEO «СберТех», вице-президент Сбербанка

Лучшим решением по моделированию и цифровизации бизнес-процессов было признано SILA Union. Цифровой двойник на базе SILA Union — это решение по проектированию, планированию и оптимизации организации. Оно помогает регламентировать бизнес, анализировать и повышать эффективность бизнес-процессов, автоматизировать операции, генерировать нормативную документацию.

SILA Union создает цифровой чертеж организации, который отображает полную картину ее деятельности в различных взаимосвязанных плоскостях.

Награда была вручена Елене Силкиной, управляющему партнеру SILA Union.

Лучшим проектом в номинации «Сервисное управление при цифровой трансформации» стала ИТ-платформа компании «АйТеко».

Лучшей ИТ-платформой для промышленности признана биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и Электронной торговой площадки Газпромбанка. Это высокотехнологичный цифровой сервис, «единое окно» для потребителей газа.

Награду получил Александр Затонских, руководитель аппарата генерального директора «Газпром межрегионгаз», и другие участники проекта.

Лучшей системой управления большими данными был признан запущенный в «Зарубежнефти» Центр оперативного мониторинга – инструмент координации различных активов крупной нефтегазовой компании на базе отечественного программного обеспечения. Система создана с использованием платформы сбора, хранения и обработки большого массива производственных данных и инструментов визуализации для оперативного принятия решений, мониторинга производственных показателей группы компаний «Зарубежнефть».

Награду получил Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий «Зарубежнефть».

Инновацией года в цифровизации социальной сферы стала созданная Сбербанком совместно с компанией «Расчетные решения» технология Social ID. Social ID — это проект цифровизации мер поддержки населению, основанный на технологии, которая обеспечивает возможность зачисления эквивалента денежной суммы социальной помощи для приобретения товаров и услуг с помощью банковской карты «Мир» любого банка.

Инновацией года в цифровизации социальной сферы стала созданная Сбербанком совместно с компанией «Расчетные решения» технология Social ID

Премией «Инновация года 2022» отмечаются ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий. Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.