Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков

По данным исследования консалтингового агентства Markswebb, приложение «Халва — Совкомбанк» признано одним из лучших сразу в нескольких категориях по итогам 2021 г.



В рейтинге экосистем в мобильных банках приложение Совкомбанка заняло второе место с итоговой оценкой в 82,3 балла, уступив всего четыре балла приложению банка «Тинькофф». Отрыв лидеров от третьего места составил 28,4 балла. Аналитики агентства Markswebb подчеркнули «самый широкий охват товарных категорий» и «простую и удобную навигацию по витрине с предложениями», а также вовлечение пользователей через накопительные уровни и подписку. Как отмечает агентство, Совкомбанк — единственный участник исследования, у которого в мобильном банке есть отдельный онбординг по партнерам.

Новые опции

В категории лучших мобильных банков для ежедневных задач приложение «Халва — Совкомбанк» заняло пятое место, поднявшись сразу на 10 (для iOS) и 11 (для Android) позиций в сравнении с результатом прошлого года. Markswebb отметило новые опции приложения: добавление оплаты товаров и услуг по QR-коду, отображение суммарного остатка по всем счетам, появление информации по комиссиям и лимитам на операции, возможность настроить автонакопления.

В рейтинге лучших цифровых офисов в мобильном банке приложение Совкомбанка вошло в топ-10. Markswebb в этой категории выделяет появление формы открытия кредита для не клиентов банка, смену данных в чате, возможность скачивания договора и справки, появление инвестиционных и страховых продуктов. В приложении банка также появился раздел с обращениями, в котором хранятся все запросы, выписки и претензии клиента, и где можно получить детальную информацию и статус рассмотрения каждого обращения.

Мобильное приложение банка получило высокие оценки во всех трех категориях рейтинга Markswebb

«Мобильное приложение банка получило высокие оценки во всех трех категориях рейтинга Markswebb по итогам 2021 г. Мы действительно стремимся органично развивать возможности приложения для ежедневного банкинга, удаленного цифрового офиса и, конечно, современной открытой экосистемы, предоставляющей клиентам максимальную выгоду от продуктов и услуг в рамках финансовой группы Совкомбанка и обширной партнёрской сети «Халвы», — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.

Многоэтапное исследование



Mobile Banking Rank от Markswebb — многоэтапное исследование банковских мобильных приложений, результаты которого призваны помочь банкам понять, как увеличить глубину использования мобильного банкинга, улучшить бизнес-метрики цифрового продукта, а также правильно расставить приоритеты для дальнейшего развития.