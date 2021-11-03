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Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос

9 ноября 2021 г. на CNews FORUM 2021 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли и читателей CNews.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2021.

В рамках форума в 2021 г. будет запущен новый формат: «Диалог министра с отраслью». Министр Максут Шадаев ответит на вопросы читателей CNews и участников CNews FORUM.

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Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы читателей CNews и участников CNews FORUM 2021

Прислать вопросы можно заранее на адрес review@cnews.ru или задать во время мероприятия через чат форума.

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Максим Паршин, замминистра связи

Вопросы по почте просим присылать до 16:00 8 ноября 2021 г. В письмах указывайте, пожалуйста, имя, должность и компанию.

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Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 9 ноября 2021 г. откроется в четырнадцатый раз.

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Андрей Бадалов, вице-президент «Транснефти»

В заботе о здоровье читателей CNews принял решение провести CNews FORUM 2021 в онлайн-формате.

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Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

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Кирилл Богданов, заместитель главы Минтранспорта

Участие в CNews FORUM уже потвердили глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель главы Минцифры Максим Паршин; заместитель главы Минпромторга Василий Шпак; заместитель главы Минтранспорта Кирилл Богданов; заместитель главы Минздрава Павел Пугачев; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов; управляющий директор «Дом.РФ» Николай Козак; вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинга» Артем Натрусов; начальник управления цифровых технологий «Трубной металлургической компании» Игорь Хлебников; директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод» Илья Заянц; BSS Country Manager Russia, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; старший ИТ-директор PepsiCo Михаил Платонов; директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров; заместитель гендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин; ИТ-директор, «Казахмыс» Александр Гревцев; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера, «МТС Банк» Алексей Клепиков; заместитель председателя правления, «Абсолют Банк» Максим Белоусов.

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Павел Пугачев, заместитель главы Минздрава

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

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Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

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Николай Козак, управляющий директор «Дом.РФ»

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

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Станислав Казарин, вице-губернатор, правительство Санкт-Петербурга

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

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