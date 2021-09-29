Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"
7 октября 2021 г. состоится форум "GIS DAYS 2021".
GIS DAYS 2021 – это цикл конференций с участием звезд из сферы ИТ и ИБ.
Аудитория: ключевые эксперты рынка, ИТ-директора, представители регуляторов, специалисты ИТ и ИБ.
С докладами выступят:
Евгений Хасин, заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;
Илья Садовенко, директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe;
Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования, РАН;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, «Май-Фудс»;
Кирилл Ильин, руководитель отдела кибербезопасности, SberAuto;
Екатерина Власова, менеджер по реализации стратегических проектов, Coca-Cola HBC Россия;
Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность населения», «Ростелеком-Солар»;
Алексей Плешков, независимый эксперт;
Андрей Духвалов, главный стратегический архитектор, «Лаборатория Касперского»;
Данила Николаев, директор некоммерческого партнерства, «Русское биометрическое общество».
Секции:
1. Облачные решения, аутсорсинг сервисов в ИТ
- Что необходимо учитывать при разработке модели ИБ-угроз?
- On-premise или облачное решение: что выбрать?
- Сильные и слабые стороны on-premise решения.
- Сильные и слабые стороны облачного подхода.
- Какие ИБ-функции можно передать на аутсорсинг?
- Роль организационных мер в обеспечении ИБ.
- Как управлять процессом ИБ.
2. Новая реальность организации офисов. Коворкинги+Workation
- Офисное пространство без границ: новые задачи для службы ИБ.
- Какие угрозы несут с собой коворкинги и как им противостоять.
- Особенности организации ИБ для сотрудников, предпочитающих Workation.
- BYOD или корпоративные устройства: что выбрать.
- Удаленный контроль корпоративных мобильных устройств: новые подходы.
- Борьба с инсайдерами: как защитить компанию и не потерять ценных сотрудников.
3. Коммерческое использование биометрии
- Какие биометрические данные можно использовать для идентификации личности.
- Зачем нужны мультимодальные биометрические системы.
- Кому можно доверить хранение биометрии.
- Можно ли рассчитывать на конфиденциальность биометрических данных.
- Что представляет собой Единая биометрическая система (ЕБС).
- Насколько надежно защищены данные в ЕБС.
- Как мотивировать граждан сдавать биометрические данные.
- Государственные услуги и биометрия.
- Биометрия в сфере финансов: возможности и кейсы
- Биометрия на транспорте: удобно и безопасно.
- Как биометрия может изменить ритейл.
- Биометрия в системах контроля и управления доступом.
- Когда биометрия приносит выгоду бизнесу.
4. Технологическая независимость
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.