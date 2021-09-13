Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца

Зарплата ИТ-специалистов в России с начала лета 2021 г. выросла на 20%, следует из отчета сервиса «Работа.ру». Среди самых высокооплачиваемых профессий — программист «1С» с зарплатой до 250 тыс. руб., а также технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц. Число откликов на ИТ-вакансии выросло на 60% по сравнению с 2020 г., при росте вакансий на 70%. Однако, как отмечают специалисты, высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке. Это и провоцирует рост заработной платы.

Рост зарплаты ИТ-специалистов

Зарплаты российских ИТ-специалистов с июня 2021 г. выросли на 20%.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали программист на «1С» с зарплатой до 250 тыс. руб. в месяц, middle+ разработчик с доходом до 230 тыс. руб. и от 200 тыс. руб. составит месячный доход Lead/Senior Frontend разработчика, говорится в отчете сервиса «Работа.ру».

Эксперты проанализировали около 10 тыс. вакансий. Среди самых высокооплачиваемых также оказались технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц, что на 30% больше, чем в июне 2021 г., Go разработчик с доходом в 195 тыс. руб. в месяц, что на 18% больше, чем тремя месяцами ранее. Также одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала позиция продакт-менеджера с ежемесячным доходом в 171 тыс. руб. в месяц, в июне те же специалисты получали 156 тыс. руб.

ИТ-отрасль не первый год остается самой высокооплачиваемой в России, отмечают представители «Работы.ру». По данным ресурса, общее число откликов на ИТ-вакансии в августе 2021 г. выросло на 60% по сравнению с показателями августа 2020 г., а количество откликов на одну вакансию стало больше на 207%. Также ИТ-сфера является одной из самых быстро растущих по числу вакансий — с января по август 2021 г. работодатели опубликовали на 70% больше предложений о работе, чем в аналогичный период 2020 г.

«Конкуренция среди соискателей в отрасли остается достаточно низкой — количество высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке, — комментирует коммерческий директор сервиса “Работа.ру” Владимир Корицкий. — Это позволяет опытным кандидатам повысить требования к уровню зарплаты и условиям труда». Чтобы конкурировать за высококвалифицированного сотрудника, компании обращаются к нематериальной мотивации, рассказал CNews Корицкий. Для ИТ-специалистов важны не только высокие зарплаты и карьерный рост, но и разнообразие задач, удобный график работы, наличие современного стека технологий, подчеркнул он.

Требования к ИТ-специалистам

На сегодняшний день одна из самых высоких зарплат доступна программисту «1С» — до 250 тыс. руб. в месяц. При этом кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт работы не менее 5 лет и грамотную речь, а также знать платформы «1С», основные типовые конфигурации, управляемые формы и системы компоновки данных, следует из отчета. Преимуществом кандидата станет навык работы с ERP-системой. Среди обязанностей работника — исправление ошибок в коде, перенос данных и их синхронизация, обновление нетиповых конфигураций, проектная разработка модулей и блоков.

Зарплата ИТ-специалиста в России выросла на 20% за три месяца

Middle+разработчик РНР может получать до 230 тыс. руб. в месяц. От соискателя требуется опыт работы с фреймворками, знание PHP и объектно-ориентированного программирования, а также умение проектировать приложение. В обязанности специалиста будет входить проектирование и разработка нового продукта, проведение Unit/Acceptance тестов, оптимизация существующей функциональности и проверка кода. Эта вакансия предполагает возможность удаленной работы. Компания также предоставляет необходимую технику и программное обеспечение и компенсирует обучение английскому языку, говорится в вакансии.

От 200 тыс. руб. предлагают Lead/Senior Frontend разработчику в «Сберавто». Для трудоустройства соискателю нужно иметь опыт работы с Webpack и Typescript, навык взаимодействия с бэкендом и проектирования API, а также знать JavaScript, HTML, CSS, React, Redux. Преимуществом будет широкий кругозор по технологиям и архитектурам, а также готовность взять ответственность за полный цикл развития продукта, говорится в описании вакансии. Специалист будет развивать команду Frontend-разработчиков, работать с микросервисной архитектурой и адаптивной версткой под разные браузеры. Компания предоставляет необходимое оборудование и другие ресурсы для комфортной работы.

Другие данные по ИТ-специалистам

Зарплата ИТ-сотрудников в России в 2020 г. в 2,33 раза выше средней зарплаты по стране, следует из отчета аналитиков ассоциации «Руссофт». Средний доход ИТ-специалиста составляет 119 тыс. руб. в 2020 г., что на 11,1% выше, чем в 2019 г. При этом по данным Росстата, средняя зарплата в России по всем отраслям по итогам 2020 г. составила 51,1 тыс. руб. (что на 6% выше, чем в 2019 г.). В результате, доход российского ИТ-специалиста оказался выше на 133%, чем зарплата среднего наемного работника по стране.

Для привлечения ИТ-специалистов в Россию Правительство в рамках второго пакета мер господдержки ИТ-отрасли планирует ввести льготную ипотеку и кредитование для вернувшихся в страну ИТ-специалистов, а также «цифровое резидентство» для иностранного бизнеса без физического присутствия в стране.

Также в июле CNews писал о самых необычных ИТ-вакансиях в России. Среди них — специалист по обработке изображений с помощью ИИ, ведущий инженер-конструктор печатных плат, 3D-художник для работы с играми и инженер-разработчик смарт-контрактов.



В августе 2021 г. HeadHunter подготовил для СNews обзор самых высокооплачиваемых вакансий августа 2021 г. в сфере ИТ. Предлагаемые зарплаты по рассмотренным вакансиям — от 170 тыс. руб. до $8 тыс. Большое число вакансий августа (порядка 43 тыс.) была представлена позициями для специалистов в сфере программирования и разработки софта, более 22 тыс. — для рабочих инженерных специальностей, еще 14 тыс. — для специалистов в сфере поддержки. Студентам и начинающим карьеру специалистам предлагалось более 5 тыс. вакансий.