Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд

Объем российского рынка ИТ-услуг в 2020 г. вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составил $6,75 млрд. Коронавирус оказал на него весьма неоднозначное влияние.

Итоги года на рынке ИТ-услуг

По данным IDC, в 2020 г. объем российского рынка ИТ-услуг вырос на 4,9% по сравнению с 2019 г. и составил $6,75 млрд. Об этом CNews сообщили в российском представительстве аналитической компании International Data Corporation (IDC) со ссылкой на итоги ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг — Russia IT Services Market Shares 2020: Competitive Profiles and Analysis.

Аналитики отмечают, что одним из основных факторов, замедляющих рост рынка ИТ-услуг, стали последствия коронавирусной инфекции, а точнее — сокращение расходов на услуги со стороны ряда компаний, особенно в отраслях наиболее пострадавших от пандемии.

Неоднозначные последствия коронавируса

В то же время последствия коронакризиса едва ли можно назвать однозначными. «Пандемия оказала двоякое влияние на рынок: некоторые организации были вынуждены увеличить инвестиции в ИТ-услуги, другие решили отложить расходы, — говорит Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия. — Однако в большинстве случаев планы и приоритеты инвестиций в ИТ, существовавшие до начала пандемии, становятся еще более актуальными, поскольку информационные технологии помогают быстрее и эффективнее восстанавливаться от последствий кризиса».

Объем российского рынка ИТ-услуг в 2020 г. превысил $6,8 млрд

Сегодня продолжается адаптация частного и государственного секторов к новым условиям. В апреле 2021 г. CNews писал, что, по мнению IDC, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволило бизнесу лучше приспособиться к работе в условиях пандемии. Так, в 2020 г. объем расходов на решения с применением технологий ИИ в коммерческих и государственных организациях России увеличился на 22,4% по сравнению с 2019 г. и достиг $291 млн.

Пятерка лидеров

Согласно исследованию, четверть объема рынка в России принадлежит лидирующей пятерке компаний. Группу лидеров возглавляет компания «Ланит». Далее в порядке убывания следуют «Крок», ITG, «Инфосистемы джет» и «Ай-теко». За последний год в этой пятерке произошли изменения: с пятого на четвертое место поднялась компания «Инфосистемы джет», а на пятом оказалась «Ай-теко». Первым трем компаниям удалось сохранить лидерские позиции предыдущего года.

Компании разворачивают свою деятельность на нескольких рынках. Например, компания ITG добилась значительных успехов в системной интеграции, а «Инфосистемы джет» — в аутсорсинге. «Уже четыре года подряд наша компания сохраняет за собой лидерство по ИТ-аутсорсингу в России по версии IDC, — отметил в разговоре с CNews Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга “Инфосистем джет”. — Это удается благодаря крупной практике (в сервисном направлении у нас работает более 400 специалистов), высококлассной экспертизе, долгосрочным контрактам и постоянному развитию линейки предлагаемых сервисов».

В 2020 г. «Инфосистемы джет» занялась таким направлением ИТ-аутсорсинга как техподдержка opensource-решений (открытого программного кода). Хотя это не самый легкий в эксплуатации круг продуктов, за 2020 г. это направление бизнеса выросло в компании на 25%, говорит Павленко.

Главные направления

По словам аналитиков IDC, в 2020 г. в государственном секторе наблюдался рост расходов на ИТ-услуги. Во-первых, на программы цифровизации бизнеса, которые проводили банки. Также они инвестировали в обеспечение безопасности финансов клиентов в цифровой среде и вкладывали дополнительные средства в разработку и улучшение работы мобильных приложений и интернет-банкинга.

Во-вторых, компании, работающие в секторах энергетики и промышленного производства, продолжили инвестировать в проекты по решению производственных задач и автоматизации рабочих процессов.

Кроме того, положительная динамика расходов на ИТ-услуги наблюдалась в секторе телекоммуникаций. Приоритеты в торговле, как считают специалисты IDC, сместились в сторону развития онлайн-торговли, внедрения решений по самообслуживанию, логистике и аналитике

Конкурентная среда

Согласно отчету IDC, «Т1» (бывший «Техносерв») заняла шестое место. В 2019 г. выручка компании заметно снизилась из-за реструктуризации и ликвидации некоторых региональных структур. IBS опустилась на седьмое место (с шестого в 2019 г.). Несмотря на разделение, IBS удалось войти в тройку лидеров на рынках системной интеграции и аутсорсинга информбезопасности. Она сохранила свои позиции на рынке услуг хостинговой инфраструктуры.



Один из игроков рынка, исходя из отчета, анонимно сообщил CNews свое видение расстановки сил на рынке среди первой пятерки указанных IDC лидеров.

По его оценке, «Ланит», который продолжил лидировать на рынке ИТ-услуг в целом, занял лидирующие позиции и на пяти основных рынках: развертывание и поддержка оборудования, системная интеграция, ИТ-консалтинг, управление приложениями, а также аутсорсинг сетей и конечных точек.

Рост выручки провайдера «Крока» был обеспечен проектами в банковском, государственном, розничном, производственном и коммунальном секторах. Компания укрепила свои позиции на рынках разработки пользовательских приложений, а также развертывания и поддержки программного обеспечения.

Системная интеграция больше не является единственной приоритетной сферой деятельности «Крока», однако именно на этом рынке добилась больших успехов ITG, которая стала третьим по величине поставщиком на общем рынке ИТ-услуг.

Компания «Инфосистемы джет» стала лидером на рынке сетевого консалтинга и интеграции, укрепила свое лидерство на рынке аутсорсинга ИБ и осталась в тройке лидеров на рынке развертывания и поддержки оборудования.

Замыкает пятерку лидеров «Ай-теко». Компания сохранила второе место на рынке услуг аутсорсинга сетей и конечных точек и третье место на рынке ИТ-консалтинга.