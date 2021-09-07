ПСБ внедрил автоматизированную систему принятия решений для клиентов малого и среднего бизнеса

В ПСБ внедрена новая система принятия решений. Она будет направлена в первую очередь на автоматизацию расчетов оценки уровня кредитного риска. Внедрение напрямую связано с реализуемой в банке политикой импортозамещения.

В ПСБ появилась автоматизированная система принятия решений для клиентов малого и среднего бизнеса

В рамках реализации плана по внедрению российского программного обеспечения ПСБ установил автоматизированную систему принятия решений для клиентов малого и среднего бизнеса на базе интеллектуальной многофункциональной платформы GreenData.

В ее состав вошла программа для ЭВМ «Модуль документооборота «Greendata.Workflow» — Модуль «GreenData.Risk». Система полностью построена на российском программном обеспечении и входит в реестр отечественного ПО.

В ПСБ внедрена новая система принятия решений

«Импортозамещение — одно из масштабных и стратегически важных направлений для ИТ ПСБ, которое банк активно реализует. В ПСБ выработан специальный план по переходу на преимущественное использование отечественного ПО, его реализацией занимается высокопрофессиональная команда экспертов», — сказал Сергей Пегасов, старший вице-президент — руководитель блока информационных технологий ПСБ.

Система сможет оценивать уровень кредитного риска

Внедренная система позволяет автоматизировать процессы расчетов оценки уровня кредитного риска по клиентам сегмента МСБ и реализовать возможности автоматического формирования отчетов по этапам процесса оценки риска.

«Внедренная автоматизированная система принятия решений для малого и среднего бизнеса позволит упростить и оптимизировать работу с клиентами этого сегмента, сделав обслуживание быстрее и удобнее», — заключил Сергей Пегасов.