Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать

Программирование — сложный процесс, требующий от специалиста годы обучения и регулярной практики в написании кодов. В связи с этим люди всегда стремились максимально упростить процесс конструирования программных алгоритмов. Заметный прорыв в этой сфере произвели low-code платформы — системы блочной разработки приложений.

Естественно, повсеместная цифровизация положительно повлияла на культивацию программирования в массах. По этой причине разработчики пытались предоставить обычному пользователю больше возможностей в самостоятельном построении интерфейса. Результатом этих трудов и стали low-code. Принципиально подобные системы напоминают конструктор, когда человек складывает воедино необходимые элементы приложения, ориентируясь на собственные ожидания.

Рейтинг Low-code платформ 2021

Изначально стоит уточнить, что в настоящее время многие объединяют понятия no-code и low-code. Это несколько неверно, так как, в отличие от первого, low-code допускает использование минимального набора команд из языков программирования.

История развития. Low-code и No-code

В целом все современные компьютерные технологии — это достаточно молодые изобретения. Описываемые решения, которые сейчас принято называть low-code, начали зарождаться в 90-х годах. В тот период появились так называемые no-code платформы. Подобные продукты стали естественной реакцией на распространение сложных интерфейсов программирования. Свою роль сыграла тенденция к упрощению. В те времена на рынок вышли небезызвестные Dreamweaver и FrontPage.

В информационном мире указанные интерфейсы были первыми в своем роде. Для создания программ с их помощью от пользователя не требовалось знания языков программирования. Однако такой новаторский подход был сильно ограничен, так как отсутствие возможности использования элементарных команд заметно снижал функционал платформ.

Главная особенность именно no-code — полное отсутствие языковых команд. Пользоваться подобными платформами могут даже рядовые сотрудники. Это имеет и свои минусы. К примеру, в некоторых случаях, располагая даже минимальным набором инструментов, можно создать потенциально опасное приложение.

Реализация такой разработки негативно повлияет на безопасность корпоративной информации и интеграцию с другими системами. По этой причине изначально среды программирования, не требующие написания кода вообще, были сильно ограничены. Делалось это искусственно с целью защиты. Со временем эта проблема ушла. Сейчас low-code и no-code имеют автоматизированные средства, позволяющие им превосходить по степени защиты большинство приложений, написанных вручную.

Следующим шагом на пути развития технологии стали low-code. Данные решения хоть и подразумевают визуализацию программирования, но все же используют простейшие команды. Подобные уже рассчитываются на минимальное познание специальности программиста (элементарные обращения и команды). Само собой и возможности платформы с таким решением выше.

Фото: ru.depositphotos.com Low-code платформы позволяют создавать программное обеспечение с нужным функционалом без программирования

Особое место low-code нашли в мире CRM-систем и платформ электронного документооборота. Большинство предложений на рынке изначально создавались с расчетом на конструирование клиентом. Это позволило существенно расширить рынок для каждого отдельного приложения. Помимо этого, внедрение «конструктора» сделало возможным отказ от дорогостоящих доработок платформы в момент ее покупки потребителем.

Актуальные low-code позволяют коммерческой организации решить такие задачи:

Снижение расходов на содержание программистов;

Успешное расширение корпоративного интерфейса или CRM-системы;

Быстрая адаптация интерфейса;

Подстройка программы под индивидуальные требования каждого сотрудника.

При этом возможности low-code и no-code далеко не ограничиваются этим списком. Фактически постоянное развитие платформ регулярно обеспечивает им новые преимущества.

Что представляет собой low-code платформа

Рассматриваемые платформы представляют собой некий интерфейс с упорядоченным набором команд. Каждое из возможных действий заключено в своеобразный блок. На редакционных полях пользователь может распределять эти элементы и настраивать между ними связи, указывая условия перехода.

Обзор Low-code платформ 2021: кто на рынке самый главный?

Фактически весь процесс программирования построен на технологии «перемести и брось» (drag and drop). Подобная реализация структуры набрасыванием элементов делает возможным быструю разработку алгоритмов, решающих конкретный вопрос пользователя.

Естественно, работа сервисов no-code и low-code подразумевает соблюдение некоторых принципов. Среди таких стоит отметить:

Модульность;

Присутствие готовых решений;

Визуализация;

Кроссплатформенность;

Масштабируемость.

Разработка приложения описанными выше средствами обуславливает то, что все готовые продукты построены по одному и тому же принципу. Как результат, модули, созданные одним человеком, могут объединяться с наработками другого работника.

Low-code были бы намного сложней, если бы в их арсенале не было готовых решений. Как правило, это алгоритмы, необходимые для ведения бизнеса любой направленности. Их наличие существенно ускоряет разработку новых модулей.

Сама по себе технология является успешным примером визуального программирования, когда вся структура программы наблюдается в момент ее конструкции. Такой подход снижает вероятность ошибок в связях между блоками приложения.

Для бизнес-решений очень важно, чтобы готовый продукт мог объединяться со сторонними интерфейсами. Кроме того, принцип кроссплатформенности позволяет создавать приложения для работы на устройствах с разными операционными системами.

В вопросах CRM и подобных оболочек очень важно, чтобы платформа имела возможность расширятся по мере роста оборотов, увеличения числа сотрудников и клиентов. По этой причине low-code ориентируются на возможность масштабирования готового сервиса.

Преимущества и недостатки low-code систем

При появлении первых систем визуальной разработки их создателями преследовались цели максимального упрощения. В этом кроются основные достоинства low-code:

Доступное программирование, не требующее специальных знаний;

Возможность быстрого и более дешевого запуска для проектов;

Визуализация снижает риск возникновения критических ошибок;

Более высокая безопасность по сравнению с самостоятельно написанными программами;

Ускорение разработки;

Процессы можно редактировать в момент их использования.

В то же время, как бы удачны не были решения low-code, их использование имеет и негативные стороны, среди которых сразу стоит выделить ограниченность. Несмотря на универсальность, модульная система все же более замкнута в рамки, нежели аналоги, разрабатываемые с нуля. При этом можно выделить еще следующие недостатки:

Заметный рост стоимости при увеличении масштаба системы (в особенности ощутимо при построении Web-проектов);

Привязка к одной платформе;

По-настоящему уникальные вещи не создать. Все, что будет применяться в no-code и low-code , уже кем-то использовалось.

Оглядываясь на это, можно утверждать, что средствам визуального программирования еще достаточно далеко до того момента, когда они смогут ощутимо заменить реальных разработчиков. Тем не менее, подобные решения уже сейчас вживляют во многие CRM и корпоративные порталы. Другими словами, low-code далеко до самостоятельности, зато они являются замечательным инструментом для адаптации и пользовательской подстройки других программ.