Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews

Соглашение об уровне надежности солидного облачного провайдера наполнено самой разной технической информацией. С одной стороны, она защищает права самого провайдера: если какие-то цифры не выполнены, то и компенсации клиент не получит. С другой стороны, она дает возможность клиенту оценить, а подо что вообще этот провайдер готов подписаться? Какие процессоры, память и диски он предоставит? Об этом и пойдет речь в этой статье.

Что такое MIPS в процессорах и каким он должен быть

Конечно, в серверном компьютере важен каждый отдельный узел. Именно от хорошей компоновки зависит успешность машины. Но если все-таки выбирать из всех частей этой цифровой системы самый главный элемент, то это всегда будет процессор. Оценить его ресурсы можно благодаря универсальной характеристике производительности — MIPS.

Изначально данная аббревиатура применялась для названия целого класса микропроцессоров с упрощенной архитектурой. Появилось название как сокращение от проекта Стэндфордского института. Если перевести расшифровку термина на русский, то получится «микропроцессор без связей между этапами конвейера». Сейчас MIPS ушел от своего первого значения, в настоящее время данный параметр можно встретить под характеристикой, обозначающей количество операций, которые процессор способен выполнить за 1 секунду. Исчисление выполняется в миллионах. Чем больше значение, тем производительней будет система, оснащенная этим ядром.

Фото: ru.depositphotos.com В серверном компьютере важен каждый отдельный узел

MIPS можно вычислить, разделив количество операций на затраченное время в секундах. Сейчас существуют мониторинговые панели, автоматически выводящие эту характеристику на экран во время работы. Однако стоит учитывать, что данные будут корректны, только если задан эталон нагрузки. То есть, проверка осуществляется на основе одного и того же вычислительного процесса. Но и тут следует учитывать, что разные процессоры могут иметь различный набор инструкций, в таком случае их сравнение с использованием «операций в секунду» не корректно.

На практике MIPS чаще всего измеряют с помощью архиватора 7-zip однопоточным тестом не менее 5-10 минут. Лидеры рейтинга SLA Market.CNews заявляют значения MIPS на уровне 4000 и выше. Фактически измеренные параметры при этом достигают и превышают планку в 5500 MIPS.

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Что такое swapped RAM

Любой пользователь компьютерной техники знает, какую важную роль для быстродействия системы отыгрывает оперативная память. В этом энергозависимом устройстве сохраняются элементы машинного кода, задействованного в настоящий момент. Чем объемней данное хранилище, тем больше процессов сможет воспроизводить система без предварительной загрузки дополнительных инструкций. В серверных машинах RAM выполняет ту же роль, что и на ПК.

Существует способ несколько снизить влияние недостатка объема оперативного запоминающего устройства. С данной целью используют файл подкачки — SWAP. Он представляет собой выделенное место на жестком диске, которое можно использовать для выгрузки из оперативной памяти незадействованные коды. Благодаря их сохранению, перезапуск недавно вызванной программы займет меньше времени.

Еще одна миссия, выполняемая файлом подкачки или виртуальной памятью, — искусственное расширение RAM для запуска ресурсозатратных алгоритмов. Процесс обмена оперативной памяти с файлом подкачки происходит автоматически и не требует от программиста дополнительных действий. Конечно, это возможно при условии, что swap RAM установлен и активирован.

Чем ниже значение swapped RAM, тем лучше для клиента. Большинство провайдеров, по данным Market.CNews, прописывают в SLA swapped RAM на уровне 0%.

Какие значения IOPS для дисков провайдеры предлагают сегодня

На быстродействие компьютера и сервера, в частности, влияет не только мощность процессора, объем RAM или файла подкачки. Не меньшее значение имеет скорость записи и считывания информации с жесткого диска. Этот параметр можно увидеть под обозначением IOPS — количество операций, которое система хранения информации может выполнить за 1 секунду. Учитывается как ввод, так и вывод данных.

Разговаривая об этой характеристике, не стоит понимать ее как единый параметр для конкретного диска. Она может отличаться в зависимости от размеров записываемых блоков и от последовательности доступа. Принято выделять 3 типа IOPS:

Общий;

При последовательном обращении;

При произвольном обращении.

Два последних типа также разделяют по принципу ввод/вывод информации. Как правило, в оценочном листе приводят сразу несколько показателей IOPS. Отталкиваясь от них, можно сравнивать различные варианты хранилища данных.

Значение скорости записи и чтения зависимо от количества реализованных в системе дисков. Благодаря этому производят вычисления и расчет системы. К примеру, можно вычислить, сколько дисков требуется для сервера, если имеется заранее известный, желаемый показатель IOPS.

В современной инфраструктуре выделяют несколько типов дисков, для каждого из которых характерно свое значение IOPS:

для HDD (SATA): на уровне от 100 до 500 IOPS.

для SAS: в среднем, до 2 000 IOPS, но у лидеров рейтинга — 4 500-5 000 IOPS.

для SSD возможно несколько вариаций (SSD Standart, SSD Fast, SSD NVMe и др.). Значения IOPS начинаются с 2 500-4 000 и достигают 50 000-100 000 единиц.

Потери и задержки в сети LAN

Не всегда производительность услуг, предоставленных облачными провайдерами, напрямую зависит от мощностей серверов поставщика. Нередко проблема скрывается в состоянии локальной сети. Передача данных на небольшой территории между отдельными машинами может осложняться из-за ряда факторов, среди них как физические, так и программные явления.

Нарушения работы локальной сети сопровождаются разрывом соединения или потерей передаваемых данных. В случае с LAN облачного провайдера, поломки могут компенсироваться введением в работу дополнительных серверов.

На самом деле качество локальных сетей современных поставщиков находится на высоком уровне. С большей вероятностью проблемы возникнут на участке клиента. Для диагностики необходимо изучить сетевые журналы. На основе сохраненных в них данных можно делать выводы о происхождении утечки мощностей. Процесс поиска причины дефекта в LAN достаточно сложен и должен производиться специалистом.

Средние показатели потерь и задержек в LAN у провайдеров IaaS:

потери до 0,1% (максимум 0,2%) пакетов,

задержки до 5 мс.

Потери и задержки в сети WAN

Эксплуатация облачного провайдера для получения машинных мощностей основана на предоставлении услуги посредством глобальной сети. Именно по этой причине нельзя исключать и проблемы, связанные с интернет-подключением.

Работа через WAN подразумевает использование пакетной передачи данных. Представим, что для переноса файла с одного компьютера на другой его поделили на тысячи фрагментов. На своем пути по глобальной сети каждый из этих кусочков сталкивается с множеством портов. Считается вполне нормальным, что некоторые детали общей системы теряются. В таких условиях потребуется дополнительное время, чтобы заново запросить недостающие части.

Один из ведущих параметров, описывающих работу как локальных, так и глобальных сетей — задержка передачи информации. Эта переменная включает в себя 4 отрезка времени, которые требуются для:

Прохода порта ,

, Достижения приемника ,

, Выжидания очереди на перегруженном элементе сети ,

, Анализа участниками WAN.

Средние показатели потерь и задержек в WAN у провайдеров IaaS:

потери до 1% пакетов?

задержки до 20 мс.

Существует множество факторов, которые влияют на проблемы WAN. Потеря производительности облачных услуг может произойти из-за перегруженности провайдера связи, нарушения целостности каналов передачи или по ряду других причин. Естественно, далеко не всегда виновником будет IaaS-сервис.

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