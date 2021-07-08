Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин

Финтех-компания Chime стала закрывать счета своих клиентов без объяснения причин, даже при наличии денег на них. Возврат средств негарантирован и может растянуться на несколько месяцев. У компании несколько миллионов клиентов и сотни миллионов долларов годовой выручки.

Нет клиента – нет проблемы

Клиенты финтех-компании из США Chime стали массово жаловаться на неожиданное закрытие их счетов по неизвестным причинам. Как пишет издание ProPublica, компания не только закрывает счета, но и не стремится возвращать клиентам их деньги.

За последние 12 месяцев число жалоб на Chime начало быстро расти – в частной некоммерческой организации Better Business Bureau их скопилось более тысячи. В правительственном бюро США Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) их начитывается около 920.

Большая часть этих заявлений касается именно принудительно закрытых счетов. Для сравнения, интернет-банк Marcus, принадлежащий Goldman Sachs и насчитывающий 4 млн клиентов, за тот же период получил всего семь жалоб, касающихся закрытия счетов, а крупная финтех-компании Wells Fargo – 317.

Число пользователей Chime исчисляется миллионами, и каждый может моментально лишиться и счета, и денег на нем

Chime была основана в 2013 г. Крисом Бриттом (Chriss Britt) и Райаном Кингом (Ryan King).

Никаких комментариев

Все пострадавшие клиенты Chime говорят, что на их почту без каких-либо предварительных уведомлений поступило письмо с сообщением о прекращении договора на оказание услуг. «После недавней проверки вашей расходной учетной записи мы с сожалением сообщаем вам, что мы приняли решение прекратить наши отношения с вами в настоящее время», – говорилось в таком письме.

Причины расторжения договора в одностороннем порядке Chime в своих письмах не приводит. Пользователи, попытавшиеся разобраться в ситуации выясняли, что это связано с некими «соображениями безопасности». Представители Chime также напоминали им о наличии в соглашении пункта, позволяющего Chime и/или банку приостановить, заблокировать или полностью закрыть учетную запись с уведомлением или без него.

Упоминающийся в данном пункте банк – это либо Bancorp, либо Stride. Они оба оказывают банковские услуги клиентам Chime, и в пользовательском соглашении обязательно указан один из них.

Истории пострадавших

Издание ProPublica привело в качестве примера историю Джонатана Марреро (Jonathan Marrero), одного из клиентов Chime. С его слов, на его счету в компании было $10 тыс., и он тоже получил письмо о закрытии аккаунта.

Марреро удалось вернуть свои деньги, но лишь спустя два месяца разбирательств с Chime. Компания не хотела не только возвращать ему финансы, но и сообщать причины закрытия счета. В итоге Chime заявила, что «допустила ошибку», закрыв счет Марреро. Компания посчитала, что в его учетке зафиксирована «подозрительная активность».

Chime не является банком, о чем пишет мелким шрифтом на своем сайте

Другая клиентка Chime, Мишель Робертсон (Michelle Robertson), столкнулась с аналогичной проблемой, хотя на тот момент она пользовалась услугами Chime на протяжении трех лет. По словам Робертсон, на ее счету в Chime на момент закрытия была лишь небольшая сумма денег, которую она хотела потратить, в том числе, на уплату налогов. Выходка Chime стоила ей проблем с налоговой, и их решение, как и в случае с Марреро, растянулось на два месяца. Робертсон пыталась пожаловаться на Chime в налоговую службу, но там ее слушать не стали и направили разбираться непосредственно с Chime.

Никакой ответственности

Chime заранее сняла с себя все обязательства перед клиентами, попавшими в ситуацию с внезапно закрытым счетом. В пользовательском соглашении есть еще один невыгодный для клиентов пункт, гласящий, что за последствия закрытия счетов Chime никакой ответственности не несет.

В том же документе сказано, что денежные средства будут заморожены до завершения проверки клиента. Для ее прохождения, как пишет портал ArsTechnica, требуется предоставить кипу документов, которую предварительно нужно собрать.

Помимо этого, на сайте компании указано, что она не является банком. По традиции, это написано мелким шрифтом. В то же время в заголовке сайта есть слово «банкинг».

Миллионы клиентов

Точное число клиентов компании на момент публикации материала известно не было. По данным TechCrunch, еще в сентябре 2019 г. в одних только США таковых было более 5 млн. Как пишет Forbes, выручка Chime в 2019 г. достигла $200 млн.



По итогам 2020 г. фирменное мобильное приложение Chime лидировало по числу загрузок на фоне всех других банковских программ (статистика Apptopia). В первой половине 2021 г. Оно сумело удержать лидерство – число загрузок перевалило за 6,4 млн. Это больше, чем в сумме у аналогичных программ, занявших второе, третье и четвертое места (Current с 2,4 млн, Varo и Step с 1,95 млн и 1,94 млн загрузок соответственно).