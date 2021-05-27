Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео

«Дочка» Сбербанка SberAutoTech разработала полностью автономный электромобиль «Флип», которым невозможно управлять вручную. В салоне нет руля и в целом водительского места. Поместиться в нем могут до шести человек. Разработчики видят во «Флипе» беспилотное такси будущего и автомобиль для грузоперевозок. Внешне «Флип» похож на беспилотный автобус «Matrёshka», созданный в «Сколково».

Новый беспилотник Сбербанка

Сбербанк разработал концепт полностью беспилотного электромобиля «Флип», в котором нет водительского места. Как сообщили CNews представители банка, над ним трудились специалисты Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) – его дочерней компании.

Авторы проекта позиционирует «Флип» как «полностью автономное и безопасное такси будущего». Они также допускают его использование для грузоперевозок.

Одна из основных особенностей автомобиля – это возможность быстрой замены элементов питания. Разработчики утверждают, что весь процесс займет не более пяти минут. С их слов, это «снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта».

"Флип" Сбербанка

Создатели «Флип» проработали его компоновку таким образом, чтобы не ограничиваться использованием только аккумуляторных батарей в качестве источника энергии для работы мотора. Идея автомобиля предполагает работу на водороде или природном газе.

На запрос CNews о количестве используемых во «Флипе» моторов, их мощности, а также о параметрах аккумулятора представители SberAutoTech на момент публикации материала ответить не смогли.

SberAutoTech как дочерняя компания Сбербанка существует с сентября 2020 г. Ранее это был департамент банка, и он назывался SberDigitalAuto.

Водитель не нужен

Сотрудники SberAutoTech относят свое творение к пятому уровню автономности, считающемуся максимальным. Для этих целей «Флип» был укомплектован набором лидаров, радаров и камер, но разработчики не уточняют, в каком именно количестве они установлены на автомобиле.

Места водителю в салоне "Флипа" не нашлось

Работая совместно друг с другом, камеры и сенсоры получают информацию об окружающей среде и позволяют электронике автомобиля распознавать различные препятствия, в том числе пешеходов. Также за счет них автомобиль может принимать решение о повороте, увеличении или снижении скорости движения.

В салоне «Флип» отсутствует традиционная компоновка – нет привычных всем переднего и заднего рядов сидений, а также отсутствуют руль, педали, панель приборов и другие органы управления. Сиденья в автомобиле расположены друг напротив друга, и в салоне могут поместиться до шести человек.

Презентация "Флипа"

Выбранная компоновка салона, по словам разработчиков, позволила увеличить его вместительность на 40% по сравнению со стандартным легковым автомобилем. Они также утверждают, что по габаритам «Флип» не отличается от обычной «легковушки», однако это не совсем так.

Размеры творения SberAutoTech составляют 3,62х1,95х1,8 метра в длину, ширину и высоту соответственно. Для сравнения, седан «Лада Веста» имеет длину 4,41 м и ширину 1,76 м, то есть «Флип» явно короче него. При этом по ширине новый беспилотник Сбербанка ближе к внедорожнику УАЗ «Патриот» (его ширина – 2,1 м).

Визуально «Флип» Сбербанка напоминает беспилотный автобус «Matrёshka».

Автобус «Matrёshka» появился на пять лет раньше «Флипа»

Это проект «Сколково», анонс которого состоялся в 2016 г.

Развлекательный автомобиль

По утверждению разработчиков, «Флип» сможет взаимодействовать с существующими программными сервисами Сбербанка. Они упоминают, в частности, «2ГИС», который будет использоваться для навигации на местности.

В дополнение к навигатору «Флип» получит интеграцию со стриминговым сервисом «Сберзвук» и онлайн-кинотеатром Okko. Помимо этого, в нем будет реализованы система распознавания лиц пассажиров и поддержка голосовых ассистентов семейства «Салют».

Планы на будущее

На момент публикации материала специалисты SberAutoTech проводили доводочные тесты своего беспилотника. Они проходят на закрытых территориях. «Уже сейчас «Флип» можно использовать на закрытых территориях. Например, для трансфера гостей в туристических и рекреационных зонах, отелях, санаториях, заповедниках и других зонах, где необходимо обеспечить отсутствие шума и выхлопов», – рассказали CNews представители SberAutoTech

"Флип" существует не только на рендерах, но и в реальности

Сотрудники SberAutoTech заявили CNews, что работа над «Флипом» началась еще до преобразования департамента SberDigitalAuto в отдельную компанию.

На запрос CNews о количестве экземпляров прототипа, построенных для теста, представители компании-разработчика ответить не смогли. Они отметили лишь, что сборка велась на площадках SberAutoTech.

Также нет данных об их дальнейших планах в отношении «Флипа». Неизвестно, готовят ли они его к массовому производству. «У нас есть отдельная разработка – серийный автомобиль, переоборудованный для автономной езды. Первая серия таких беспилотников была запущена в Москве для тестирования в декабре 2020 г. «Флип» – это принципиально беспилотный проект без органов управления для водителя», – добавили они.

Один из экземпляров «Флипа» SberAutoTech покажет участникам Петербургского международного экономического форума. Он пройдет в период с 2 по 5 июня 2021 г.

С прицелом на «Ё-мобиль»

Сбербанк открыто интересуется сферой электромобилей. Как сообщал CNews, в феврале 2021 г. он выкупил компанию «Ё-инжиниринг», стоявшую у истоков российского «Ё-мобиля» - гибридного автомобиля с функцией беспилотного управления.

Согласно ЕГРЮЛ, Сбербанк выкупил «Ё-инжиниринг» через свою «дочку» - ООО «Цифровые активы». Предыдущим владельцем компании была белорусская «Кейджи Импэкс», теперь же у Сбербанка 100-процентная доля в разработчике.

У Сбербанка уже есть опыт работы в сфере беспилотных автомобилей – банк в течение длительного времени сотрудничал с компанией Cognitive Technologies над такого рода проектом. О его существовании стороны объявили в ноябре 2019 г. – 30% в нем достались Сбербанку, а остальные 70% – основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Однако в начале февраля 2021 г. компании заморозили проект на неопределенный срок.