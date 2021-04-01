Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация

Крупнейшее мероприятие лета 2021 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 10 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Валерий Дьяченко, директор УИТ, «Мечел»

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Стоян Валчев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране, Coca-Cola HBC Россия

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор УИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ, банк «Хоум Кредит» Александр Калиновский; управляющий директор по информационным технологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; ИТ-директор Московского кредитного банка Алексей Карпунин; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы», Денис Сологуб; директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев; вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры, банка «Открытие» Андрей Залманов; начальник управления развития ДИТ, ВДНХ, Дмитрий Бухвалов; директор по информационным технологиям, член правления «Национального расчетного депозитария», Павел Андрианов; директор по разработке ИТ-решений «ОТП банка» Михаил Бижан; управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Андрей Лагунов; руководитель Центра цифровых технологий «Росэнергоатома» Константин Кудашев; ИТ-директор «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; заместитель директора ИТ, Faberlic Юлия Марова.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД

Мероприятие из пяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в ТЭК», «Микросервисы» и «ИТ в торговле».

Александр Калиновский, директор по ИТ, банк «Хоум Кредит»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Денис Сологуб, директор по цифровой трансформации, концерн «Тракторные заводы»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях Был опробован новый для CNews Forum формат обмена экспертов мнениями по актуальным проблемам ИТ-рынка — «CNews баттл» Зампредправления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассказал о глобальных вызовах для банковских ИТ-систем Зампредправления банка «Уралсиб» Максим Белоусов описал место цифровой трансформации в ИТ-стратегии классического банка Директор ИТ-департамента НСПК Владимир Трояновский рассмотрел платформенные решения своей компании Темой доклада председателя совета директоров, управляющего директора «Диасофт» Александра Глазкова стали тренды и кейсы его организации Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал о проблематике создания цифрового профиля гражданина Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков принял награду «Инновация года» в номинации «Бизнес-2-бизнес» ИТ-директор «Перекрестка» Денис Харитонов рассказал об актуальных ИТ-проектах в ритейле Вице-президент EMEA Rimini Street Пол Хоуп объяснил, как восстановить контроль над долгосрочными дорожными картами по линии ИТ Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов описал практический опыт своей компании в цифровой трансформации Директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко затронул тему создания ИТ-компании для реализации крупных проектов в своей группе Директору по автоматизации и информационной трансформации производства департамента промышленных активов «Норильского никеля» Владимиру Трапезину была вручена награда «Инновация года» в номинации «Промышленность» ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» Роман Марковский посвятил выступление проекту создания ИТ-платформы эксплуатации авиасудов Директор по ИТ в УАЗ Евгений Ступин прочитал доклад на тему цифровой трансформации автопроизводителя, описав кейсы ИТ-проектов с реальным эффектом Форум традиционно вызывает неподдельный интерес ИТ-экспертов CNews Forum — это площадка обмена опытом как в формальной, так и свободной неформальной обстановке На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

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