История развития, классификация и стоимость ERP-систем

Чем крупнее становится компания, тем сложней управление ее бизнес-процессами. За всем обилием операций бывает просто сложно уследить. По этой причине со временем все растущие предприятия рассматривают вариант использования ERP-системы. Чтобы правильно подобрать подходящий софт, необходимо разобраться в том, что из себя он представляет, и что конкретно его внедрение поможет упростить. Чтобы помочь потенциальным пользователям, ИТ-маркетплейс Market.CNews подготовил обзор, рейтинг и агрегатор тарифов ERP.

История развития ERP

Впервые такой термин, как ERP, появился в 1990 г. Его ввел в обиход финансовый аналитик Ли Уайли. Новинка представляла собой развитие предшественника MRP (MRP II) — система, зародившаяся еще в 1960 г. и работающая в сфере производственной планировки материалов (первая версия), а немного позже и ресурсов предприятия в целом (вторая версия). При этом любое из указанных понятий относится к информационным системам, рассчитанным на оптимизацию и автоматическое ведение производственной деятельности.

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Дословно аббревиатуру ERP можно расшифровать как Enterprise Resource Planning, что в переводе звучит как планировщик ресурсов предприятия. В начале 90-х ряд аналитических компаний предложили сделать следующий шаг на пути развития MRP II, расширив их функционал до контроля и управления за всеми бизнес-процессами предприятия.

Растущие предприятия рассматривают вариант использования ERP-системы. Фото: ru.depositphotos.com

ERP с момента своего появления на рынке позиционировались как комплекс мер, позволяющих оптимизировать не только производственную часть бизнеса. Ведение бухгалтерского учета, ценообразование, организация данных, управление продажами и запасами — все это по силам новым системам.

Что такое ERP-система сегодня и зачем она нужна

В настоящем своем виде ERP — программный комплекс, который занимается хранением и обработкой важных для бизнеса данных. Многие из учетных и рабочих процессов при этом выполняются полностью автоматически. Ряд решений алгоритм принимает самостоятельно, ориентируясь на показателях учетной статистики.

Если обобщить, то всю информацию, с которой работают рассматриваемые системы, можно разделить на следующие категории:

Бухгалтерия

Казначейство

Кадровые ресурсы

Взаимодействие со сторонними организациями и клиентами

Производство

Логистика

На практике подобный учет позволяет полностью или частично автоматизировать функционирование компании. При этом работает ERP-система не только с указанными выше категориями. Фактически любой аспект жизни бизнеса может быть подчинен роботизированному алгоритму.

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Программы ERP помогают упростить целый комплекс мероприятий. При их использовании существенно снижается влияние человеческого фактора на итоговый результат работы предприятия. А главное — экономятся человеко-часы, обычно затрачиваемые на решение управленческих вопросов.

Ввиду беспрерывного развития современного рынка и высокой конкуренции во всех деловых сферах жизни человека многие компании начинают искать новый способ оптимизировать рабочие процессы. Тут им и приходят на выручку ERP-системы. Они помогают избавить организацию от следующих проблем:

Трата времени специалистов на выполнение рутинной работы. Трудности с получением оперативной информации, нужной для принятия неотложных решений. Сложности с объединением разноплановых материалов и продуктов в единственной учетной базе. Нет актуальных сведений об содержащихся на складах и торговых точках единицах продукции. Усложненный доступ к отчетам и аналитическим данным. Несвоевременная подготовка бухгалтерии. Сложный алгоритм оформления продаж и общения с клиентами. Нарушен ие взаимодействи я между офисами, отделами и филиалами. Отсутствие возможност и быстрого мониторинга персонала.

Нередко введение ERP-системы становится страховкой для предприятия от халатности младшего управляющего персонала или от принятия ими ложных решений. Компьютерные алгоритмы тем и привлекательны для бизнеса, что они не подвержены ошибкам, обусловленным человеческим фактором.

Классификация ERP-систем

Разделить на отдельные классы и виды ERP-системы достаточно сложно. Разнообразие функций, присущих подобным платформам, делает сложным отделение одних представителей от других. Сложностей добавляет и универсальность рассматриваемых комплексов. Однако, если закрыть глаза на отдельные общие черты, то можно выделить следующие категории:

Комплексные решения. Сюда можно отнести все составные программы, включающие широкий спектр доступных инструментов, или которые могут собираться из модулей под требования конкретного предприятия. Отраслевые ERP. Подобные рассчитывались на использование в определенном направлении бизнес-сферы. Аналоги ERP для малого бизнеса. Ограниченность функций не обеспечивает рассматриваемым управленческим системам должного спроса в этой сфере. Однако некоторые представители небольших фирм все же прибегают к системам автоматизированного управления. Подобный продукт ограничен по функционалу. В некоторых случаях для решения отдельных задач его используют и в более крупных компаниях. ERP с открытым программным кодом. Популярное решение для тех, кто имеет в штате полноценную команду программистов.

Многие разработчики ERP-систем предусматривают отраслевые решения

Облачные ERP

Современные ERP-системы достигли того уровня развития, когда их внедрение по своей стоимости переросло цену на требуемую аппаратную и программную связь. Подобное существенно снижает привлекательность системы для малого и среднего бизнеса.

Недоступность для небольших компаний была преодолена с появлением облачных технологий и SaaS (ПО как услуга) в частности. Многие ведущие разработчики уже освоили этот вариант взаимодействия с заказчиком.

Получение ERP в формате услуги дает целый ряд преимуществ:

Простота доступа. Подключиться к системе можно через сеть в любой точке мира.

Гибкость. Клиент имеет возможность проплачивать функции в дополнение к базовому пакету в зависимости от необходимости.

Низкая стоимость. Этот фактор, в большинстве своем, обусловлен простотой внедрения.

Необслуживаемость. Пользователь системы не отвечает за работоспособность сервиса. Все проблемы решает поставщик ПО.

Можно смело сказать, что переход ERP в область SaaS обеспечил прорыв на этом рынке. Постепенно к пользованию облачного программного обеспечения прибегают все больше компаний, в том числе и крупных. Поэтому аналитики прогнозируют дальнейшее развитие рассматриваемых систем именно в виде услуги.

Стоимость ERP

Несмотря на то, что ERP-системы состоят из функциональных модулей, продаются они как комплексный продукт, и выбрать только нужные модули, как правило, невозможно. В связи с этим перед выбором продукта нужно внимательно ознакомиться с его функционалом.

Помимо этого, следует определить формат поставки ПО — будет это облачная версия с ежемесячной оплатой по подписке или коробочная версия с единоразовой оплатой. Первая требует регулярных затрат, но меньших первоначальных вложений. Вторая, наоборот, требует значительных первоначальных вложений.

Однако нельзя сказать, что во втором случае не потребуются операционные затраты. Обновления версий и техническая поддержка, как правило, все равно оплачиваются отдельно и с годами окажут существенное влияние на совокупную стоимость владения продуктом.

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