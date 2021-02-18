Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства»

Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона при помощи системы быстрых платежей. Эта услуга может заработать в 2022 г. и избавить всех от необходимости держать карту в том банке, который выбрал работодатель – каждый сам сможет решать, к какому банку подключать свой номер.

Зарплата по телефону

Центробанк России (ЦБ) рассматривает возможность использования системы быстрых платежей (СБП) для перечисления зарплаты. Как пишет ТАСС, эта услуга может заработать в 2022 г., но пока только пилотном режиме.

ЦБ намерен обсудить необходимость в России такого сервиса с участниками рынка в марте или апреле 2021 г. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора. 2022 г. – дата не окончательная, и сроки запуска услуги могут быть смещены как на 2021 г., так и на 2023 г. или последующие годы.

В то же время Ольга Скоробогатова считает, что сервис заработает именно в 2022 г. «Мне видится, что 2022 г. для перечисления заработной платы - достаточно комфортный срок», – отметила она.

СБП работает с января 2019 г. Она нужна для быстрого перевода денег по номеру телефона на счета в различных банках. Сервис рассчитан в первую очередь на тех, кто переводит небольшие суммы, поскольку он позволяет не платить банкам комиссию за перевод, если за месяц сумма перечисляемых средств не превышает 100 тыс. руб. Это условие действует в СБП с 1 мая 2020 г. Также СБП позволяет оплачивать покупки по QR-коду.

Как будут работать переводы

После запуска услуги по переводу зарплаты через СБП по номеру телефона работники смогут выбрать этот способ получения денег или оставить все как есть, то есть продолжить получать деньги через зарплатный банк. В первом случае идентификатором в зарплатном реестре будет служить указанный сотрудником номер телефона, а банк, в который нужно будет перечислять средства, он выберет сам, притом без необходимости уведомления об этом работодателя.

Россиянам дадут полную свободу в выборе банка для получения зарплаты

Ольга Скоробогатова отметила, что около половины российских банков считают способ перевода зарплат по СБП «излишним». С ее слов, также еще предстоит решить ряд вопросов, связанных с безопасностью – например, еще нет механизмов решения проблем, связанных кражей мобильного устройства с номером телефона, привязанным к СБП, или со сменой номера телефона. Все эти вопросы и будут прорабатываться в марте-апреле 2021 г. с участниками рынка.

Иллюзия выбора

Система быстрых платежей, по данным ТАСС, рассматривается как альтернатива традиционному методу перечисления заработной платы – на банковскую карту сотрудника. При всем многообразии выбора банков (на декабрь 2020 г. в России их насчитывалось более 370) россияне, как правило, сильно ограничены в выборе банка, которым хотели бы пользоваться для получения платы за свою работу.

Чаще всего ограничения вводит непосредственно работодатель, самостоятельно решающий, с каким банком заключать договор и не позволяющий сотрудникам выбирать какую-либо другую финансовую организацию. При этом подобное расценивается как нарушение Трудового кодекса РФ (ТК) – в ноябре 2014 г. в ст. 136 (порядок, место и сроки выплаты заработной платы), были внесены поправки, разрешающие работникам требовать перевода зарплаты в тот банк, который ему наиболее удобен.

Поправки в ст. 136 ТК РФ звучат так: «Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы». Другими словами, в ответ на отказ работодателя выполнять это требование сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию.

Достижения СБП

Презентация системы быстрых платежей состоялась в конце апреля 2018 г. Она изначально позиционировалась в качестве сервиса перевода денег, который можно использовать в любом месте и в любое время.

Оператором СБП был назначен Центробанк. Система заработала 28 января 2019 г., и в числе первых к ней подключились Альфа-Банк, «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, РНКО «Платежный центр», СКБ-Банк, Совкомбанк, «Тинькофф» и Qiwi.

Среди первых участников не было Сбербанка – крупнейший банк России тянул с подключением к СБП до марта 2020 г., хотя Банк России обязал все системно значимые финансовые организации, к которым относится и Сбербанк, подключить переводы по номеру телефона через СБП с 1 октября 2019 г.

Но даже в марте 2020 г. Сбербанк запустил ее поддержку лишь в тестовом режиме. На полную мощность в этом банке система заработала 28 мая 2020 г., спустя почти полтора года после всероссийского запуска, и то лишь после штрафа, размер которого на момент публикации материала известен не был (он может достигать 10 млн руб.). Причина нежелания Сбербанка подключаться к СБП крылась в наличии у него собственной системы с аналогичными возможностями – «Плати QR».

За два года существования к СБП подключилось 211 финансовых организаций (статистика Национальной системы платежных карт – клирингового центра СБП), а общее число переводов превысило, по информации ТАСС, 142 млн. За все это время россияне перевели, в общей сложности, более 1 трлн руб. Однако по уровню популярности до классических переводов СБП пока недотягивает – в период с 1 января по 30 сентября 2020 г. клиенты банков, используя этот метод, совершили около 6 трлн транзакций на сумму более 30,9 трлн руб.

На февраль 2021 г. система быстрых платежей насчитывала, как сообщили РБК в Центробанке, около 16 млн уникальных пользователей. Почти треть из них, 5 млн – это клиенты Сбербанка.