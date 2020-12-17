Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг RPA-систем. Аналитики провели сравнение решений по роботизации бизнес-процессов. На базе рейтинга стало возможным подготовить мишень RPA — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Об автоматизации и роботизации сегодня на рынке ИТ не говорит разве что ленивый. Сотрудники не хотят заниматься рутиной, руководители не хотят слышать про отпуска и больничные, а высшее руководство стремится снизить фонд оплаты труда. Все три категории ищут спасение в роботах. Чтобы помочь разобраться в них, ИТ-маркетплейс Market.CNews составил рейтинг представленных на рынке решений.

Рейтинг RPA 2020

Сравнение RPA-систем различных поставщиков проводилось по следующим критериям:

Функционал RPA-системы Наличие бесплатного (тестового) периода Формат поставки Наличие и условия услуг по внедрению Наличие и условия техподдержки клиентов Наличие в свободном доступе подробной документации Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Традиционно в наших рейтингах мы учитываем множество факторов, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Основной и наиболее весомый из них — функционал системы. Но не забываем и про другие параметры, которые определяют удобство использования того или иного продукта: формат поставки, длительность тестового периода, помощь при внедрении и т.д.».

Лидером рейтинга признано решение Roomy bots от компании CSBI. Среди технологических преимуществ Roomy bots отметим встроенные элементы искусственного интеллекта и одну из первых на российском рынке разработок по обнаружению бизнес-процессов для автоматизации. Для заказчиков доступны облачная и коробочная версии продуктов, компания оказывает полный спектр услуг по внедрению.

Второе место за Primo RPA от компании «Рондем». Данный продукт отличается низкой стоимостью и трехмесячной бесплатной версией без ограничений по функционалу. Кстати, функционал — один из лучших на рынке. Помимо имитации человека и распознавания неструктурированных сканов и фотографий, реализована интеграция с искусственным интеллектом на базе Tensor Flow, запущено средство обнаружения процессов для автоматизации.

Таблица 1. Топ-5 российских RPA-систем

Место RPA-система Сумма баллов 1 Roomy bots (CSBI) 433 2 Primo RPA 425 3 PIX RPA Platform 372 4 ELMA 365 5 Lexema 359

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место досталось PIX RPA Platform (разработчик PIX Robotics). Данное решение характеризуется наличием элементов искусственного интеллекта, имеет облачную и коробочные форматы поставки, а демо-версия не ограничена по времени и функционалу — важно уложиться в 42 шага алгоритма робота. Партнерам предоставляется полноценная NFR версия платформы.

Четвертое место — у ELMA RPA от компании ELMA. Это достаточно новый продукт, и он может быть использован как отдельно, так и в связке с BPM-системой ELMA (второе место в рейтинге BPM-систем 2020 от Market.CNews). Среди преимуществ — возможность бесплатного использования одного робота в течение 90 дней и вечные лицензии за доступные деньги.

Обзор RPA-систем

Рейтинг RPA выпущен в рамках Обзора RPA-систем — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли, которые рассказали, на что следует обратить внимание при выборе RPA-системы, какие тенденции наблюдаются на рынке, а также о том, с чего лучше начать внедрение.

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Мишень CNews RPA-систем 2020

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews RPA-систем 2020

Тенденции на рынке RPA

В развитии систем роботизации отчетливо прослеживаются несколько этапов:

Роботы выполняли рутинную механическую работу. Роботы стали обучаемыми. Роботы начинают учить человека.

Действительно, сначала роботов научили выполнять простые операции, потом — более сложные. Но об RPA на тот момент еще не говорили: роботы мало чем отличались от любых других компьютерных программ.

Перелом произошел несколько лет назад, когда роботов научили учиться. Именно фактор обучаемости определил появление рынке роботизированных решений по автоматизации процессов, которые мы сегодня и называем RPA.

Важный момент: чтобы было что автоматизировать, процессы в компании должны быть четко прописаны и отлажены. Именно поэтому один из распространенных вариантов использования RPA — «поверх BPM». То есть, сначала процессы прописываются в BPM-системе, а потом роботизируются посредством RPA.

Наконец, сегодня активно зарождается третья эпоха развития роботов: они начинают обучать человека, причем делать это интеллектуально. Если человек уверенно выполняет те или иные действия, робот может не подавать признаков жизни. Но если он видит заминки, то подскажет, куда нажать, или что означает тот или иной элемент на экране.

Очевидно, что интеллектуальные возможности роботов будут только нарастать. Одновременно с этим будет расширена и сфера их применения.

Также выделим тенденцию развития сегмента Robot-as-a-Service (RaaS, робот как сервис). В скором будущем робота можно будет не только купить или арендовать, но и арендовать функции чужого робота. Бизнес на роботах только зарождается, но, что немаловажно, участниками этого рынка будут не только разработчики RPA, коих не так-то и много, но и крупные поставщики IaaS, а также гиганты ИТ-рынка в целом.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой RPA в теме письма.

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