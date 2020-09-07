Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS
Fedora — операционная система (ОС) с открытым кодом, ядром которой является Linux. Как и большинство подобных дистрибутивов, Fedora бесплатна.
Сложно сказать, что в этой ОС важнее: то, что это мощная Linux-система с приятным интерфейсом, или то, что она являет собой воплощение новой концепции разработки программного обеспечения, когда сообщество играет фундаментальную роль. Как бы то ни было, поддержку и развитие Fedora производят люди со всего мира. В сообщество входят добровольцы-энтузиасты, а также сотрудники компании Red Hat.
Основная идея комьюнити Fedora — создание надежного и полезного дистрибутива, который доступен каждому и несет в себе все инновации и возможности, которые только существуют.
История возникновения Fedora
Операционная система Fedora появилась в 2003 г. как продолжение и отдельная ветвь развития системы Red Hat Linux, поддержка которой прекратилась в 2004 г.
Целью создания дистрибутива стало объединение новейших наработок Linux-сообщества. По сути была организована песочница или репозиторий решений для их использования в коммерческой версии системы — Red Hat Enterprise Linux.
Сообщество Fedora насчитывает тысячи пользователей, участников и сторонников. Они держат связь через форумы, email-рассылки и wiki, поддерживая друг друга на расстоянии.
Любые новые разработки и идеи в короткий срок апробируются и внедряются. При этом сообщество следит за тем, чтобы добавленные механизмы могли быть успешно применены в любой системе на базе Linux. Наработки проекта Fedora используют многие авторы других дистрибутивов.
Размеры и экспертиза членов сообщества делают Fedora неплохой тестовой площадкой. Однако перед использованием нового функционала в своем продукте Red Hat Enterprise Linux инженеры компании проводят дополнительные проверки, причем на этот раз — без привлечения внешних ресурсов.
Особенности и версии Fedora
У дистрибутивов Fedora сравнительно короткий жизненный цикл. Каждая сборка поддерживается примерно один год. Принцип таков, что сопровождение останавливается спустя месяц после выхода двух последующих версий. Разница в датах соседних релизов обычно составляет примерно полгода.
Переходить на новую версию можно с любой предыдущей. Перед апгрейдом рекомендуется обеспечить достаточное свободное место на диске — ежегодно нужно будет скачивать около 1,5 Гб обновлений.
Три основные вариации Fedora:
- Workstation — дистрибутив, который одинаково хорош как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Подходит и новичкам, и разработчикам.
- Server — версия, в центре внимания которой самые современные технологии в области хранения и обработки данных. Пользователь может контролировать любые сервисы и инфраструктуру.
- Atomic Host — идеальный выбор для стека LDK (Linux-Docker-Kubernetes). Используется для установки Fedora на облачных платформах.
Стоит упомянуть, что существуют также другие сборки, и каждый продвинутый пользователь может настроить систему под себя. Любая редакция может быть записана на USB-носитель и использована без необходимости переноса во встроенную память. Силами сообщества постоянно обновляется и развивается подробная документация по установке, настройке, работе с дистрибутивом.
На сегодня последняя версия Fedora носит номер 32 (релиз 28 апреля 2020 г.). Она построена на базе GNOME 3.36 и в нее по умолчанию вошла утилита EarlyOOM для улучшения работы интерфейса при малом свободном объеме оперативной памяти.
Выпуск Fedora 33 намечен на 20 октября 2020 г.
Преимущества и недостатки ОС Fedora
Рабочая среда GNOME, которая использует операционную систему Fedora по умолчанию, проста в настройке и интуитивно понятна не только для пользователей Linux-систем. Кроме того, пользователь Fedora получает:
- Бесплатную, но надежную операционную систему;
- Поддержку оборудования;
- Все новейшие дополнения, скрипты, функции, которые появляются в Linux-сообществе;
- Последнюю версию GNOME с быстрым стартом рабочей среды;
- Встроенный файервол.
Из минусов системы:
- Необходимость настройки под себя (хотя для базового применения действия просты, следует помнить, что это все же Linux);
- Часть пакетов (в частности, платные) придется искать и качать с репозиториев сторонних производителей.
В каких ситуациях для VPS лучше использовать ОС Fedora
В первую очередь, VPS под управлением Fedora подойдет администраторам, которым близки идеи бесплатного открытого программного обеспечения и международных коллабораций.
Выбор Fedora обоснован также для тех, кто планирует использовать или заниматься администрированием серверов на базе Red Hat Enterprise Linux. Это коммерческий продукт, и чтобы с первого дня подписки эффективно использовать систему, имеет смысл «потренироваться» на бесплатной версии, так как они очень схожи.
Минимальная конфигурация VPS на Fedora
Минимальные системные требования для ОС Fedora:
- Процессор с частотой не менее 1ГГц;
- Не менее 1 Гб оперативной памяти RAM;
- Не менее 10 Гб свободного места на диске.
Как видно, системные требования невысоки. При этом пользователи отмечают, что на серверах с минимальными характеристиками операционная система работает весьма быстро и стабильно.
Стоимость VPS с подобной конфигурацией начинается от 99 рублей в месяц на дисках SATA и от 149 рублей в месяц на SSD. Эти и другие тарифы можно найти на ИТ-маркетплейсе Market.CNews.