Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги

Сбербанк подвел итоги масштабного тендера среди разработчиков прикладного ПО на Java, разбитого на 15 лотов. Среди победителей — компания, получившая на этом тендере 388 млн руб., практически не имея опыта работ на господрядах, и выигравшая лоты на 610 млн руб. структура, совладельцами которой выступают экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково», а также ее гендиректор, скандально уволенный из компании-конкурента, но сильно присочинивший в отношении своего статуса в ней в интернет-резюме.

Разработчики на Java для Сбербанка

Как выяснил CNews, миллиарды рублей Сбербанка на разработку и модификацию уже существующего прикладного ПО, создание которого подразумевает использование инструментов и технологий Java, в неравных долях достались компаниям «Техно Диасофт», «Айфэлл», «ИЦ Ай-теко», «Эпам систэмз», «Цифровые привычки», «Глобус-ИТ» и «Лаборатория числитель».

Это следует из итогового протокола конкурса банка, запущенного 21 мая 2020 г. с общей начальной суммой договоров почти в 3 млрд руб. Требующиеся заказчику работы были разбиты по 15 лотам.

В частности 410,8 млн руб. банком было зарезервировано на развитие функциональности процессинга, 440 млн руб. — развитие сервисов для бизнеса, 316,4 млн руб. — развитие сервисов по обслуживанию физических лиц, 261,5 млн руб. — развитие функциональности фронтальной системы, 179,8 млн руб. — развитие сервисов по обслуживанию платежей, 185,3 млн руб. — развитие функциональности сервисов банковских карт, 204,4 млн руб. — развитие функциональности системы терминальных устройств, 120,4 млн руб. — развитие функциональности эквайринга, 138,4 млн руб. развитие процессинга зарплатного проекта, 58,9 млн руб. — развитие фронтальных систем зарплатного проекта.

Кроме того, 153,8 млн руб. было выделено на создание и развитие процессинга лояльности, 176,7 млн руб. — развитие инфраструктуры партнеров программы лояльности, 98,1 млн руб. — развитие функциональности по начислению бонусов «Спасибо», 130,6 млн руб. — развитие функциональности начисления бонусов по карточным операциям, 120,9 млн руб. — развитие функциональности программы лояльности.

Сбербанк определил круг разработчиков ПО на Java за 3 миллиарда

В итоге «Техно Диасофт» победил по первым двум лотам, «Айфэлл» — по лотам 3, 5 и 12, «ИЦ Ай-теко» — по лоту 4, «Эпам систэмз» — по лотам 7 и 11, «Цифровые привычки» — по лотам 8, 10, 14 и 15, «Глобус-ИТ» — по лоту 9, «Лаборатория числитель» — по лоту 13. По шестому лоту победитель определен не был, закупочная процедура в отношении него будет перезапущена. Победителям необходимо будет выполнить весь фронт работ до 31 декабря 2022 г.

Несколько фактов о победителях

В отношении победителей можно отметить, что «Техно Диасофт» — это юрлицо известного разработчика «Диасофт», «ИЦ Ай-теко» — интегратора «Ай-теко», «Эпам систэмз» — американской компании Epam, основанной выходцами из Белоруссии.

Компания «Глобус-ИТ» из Нижнего Новгорода уже как минимум дважды становилась безальтернативным подрядчиком Сбербанка — по незначительным с точки зрения финансов проектам разработки мобильных приложений.

«Лаборатория числитель» зарегистрирована в инновациогнном центре «Сколково». Это дочерняя структура «Инфосистем джет» (доля в 70%). Вторым учредителем выступает Андрей Самойлов (доля в 30%) .

Компания «Цифровые привычки», ранее именовавшаяся «Рэблз лэб», зарегистрирована в Татарстане в строящемся городе Иннополис. До того как в рамках рассматриваемого тендера получить по четырем лотам порядка 388 млн руб. компания, по данным «Контур.фокус», имелся всего один госконтракт на 2,2 млн руб.

Компания «Айфэл», получившей сейчас от Сбербанка по двум лотам почти 610 млн руб., примечательна тем, что на 40% принадлежит экс-главе ИТ-кластера фонда «Сколково», экс-главе SAP СНГ и действующему гендиректор компании «Цифра» Игорю Богачеву. Основная доля «Айфла» в 50% с июня 2019 г. находится в руках гендиректора организации Александра Молодцова с весьма скандальной трудовой биографией.

Сколько получили победители. Кто остался не у дел

На первый лот, помимо «Техно Диасофта», претендовали также «Цифровые привычки» и «Анкор финтек». Победителю досталось 402,6 млн руб. На второй лот, помимо «Техно Диасофта», претендовали «Цифровые привычки», «Анкор финтек» и «Аксенчер». Победителю досталось 422,5 млн руб. На третий лот, помимо «Айфэлла», претендовали «Цифровые привычки», «Анкор финтек» и «Лаборатория числитель». Победителю досталось 286,8 млн руб. На четвертый лот, помимо «ИЦ Ай-теко», претендовали «Цифровые привычки», «Анкор финтек» и «Техно Диасофт». Победителю досталось 260 млн руб.

На пятый лот, помимо «Айфэлла», претендовали «Цифровые привычки» и «Анкор финтек». Победителю досталось 163 млн руб. На неразыгранный в итоге шестой лот претендовали «Цифровые привычки», «Анкор финтек» и «Корус консалтинг СНГ». На седьмой лот, помимо «Эпам систэмз» претендовали «Цифровые привычки», «Анкор финтек», «Сиблион», «ИЦ Ай-теко» и «Корус консалтинг СНГ». Победителю досталось 198,5 млн руб. На восьмой лот, помимо «Цифровых привычек», претендовали «Айфэлл», «Бэлл интегратор», «Рукс солюшенс», «Анкор финтек» и «Премиум ИТ солюшен». Победителю досталось 107 млн руб.

На девятый лот, помимо «Глобуса-ИТ», претендовали «Бэлл интегратор», «Смартстаффинг», «Анкор финтек», «Техно Диасофт» и «Цифровые привычки». Победителю досталось 131,7 млн руб. На десятый лот, помимо «Цифровых привычек», претендовали «Премиум ИТ солюшен», «Глобус-ИТ» и «Анкор финтек». Победителю досталось 51,8 млн руб. На лот 11, помимо «Эпам систэмз», претендовали «Цифровые привычки» и «Анкор финтек». Победителю досталось 149,2 млн руб. На лот 12, помимо «Айфэлл», претендовали «Цифровые привычки» и «Анкор финтек». Победителю досталось 159,7 млн руб.

На лот 13, помимо «Лаборатории числитель», претендовали «Эпам систэмз», «Цифровые привычки» и «Анкор финтек». Победителю досталось 93,9 млн руб. На лот 14, помимо «Цифровых привычек», претендовали «Бэлл интегратор» и «Анкор финтек». Победителю досталось 122,2 млн руб. На лот 15, помимо «Цифровых привычек», претендовали «Бэлл интегратор», «ИЦ Ай-теко», «Инно консалтинг», «Рукс солюшенс», «Глобус ИТ», «Техно Диасофт», «Смарт айти», «Анкор финтек» и Александр Хачиян. Победителю досталось 106,7 млн руб.

Таким образом, больше всех денег от Сбербанка получила компания «Техно Диасофт» — порядка 825,1 млн руб.

Некоторые подробности нового тендера

Как следует из тендерной документации, новые Java-проекты сбербанка будут реализованы в офисах банка в Москве и Новосибирске. В зависимости от локации стоимость работы специалистов была оценена по-разному. Например, если в столице условный день работы главного разработчика со всеми многочисленными налогами и сборами в предельном значении стоит 28,4 тыс. руб., то в Сибири — лишь 24,1 тыс. руб. (см. таблицу).

Начальные максимальные ставки Java-специалистов для Сбербанка Роль в проекте Предельная стоимость человекодня в Москве, включая все применимые налоги, сборы и т. п., тыс. руб. Предельная стоимость человекодня в Новосибирске, включая все применимые налоги, сборы и т. п., тыс. руб.* Главный разработчик 28,36 24,10 Ведущий аналитик 20,73 17,62 Разработчик 11,33 10,20 Ведущий разработчик 20,73 17,62 Источник: Сбербанк

* применимо к лотам 11-14

Одним из важных ограничений в условиях тендера можно считать указание на то, что каждый специалист из проектной команды участника конкурса (в том числе коллективного), признаваемого победителем более чем по одному лоту, может быть задействован только в одном проекте и только в одной роли. «Не допускается заявлять одних и тех же специалистов проектной команды на несколько лотов», — говорится в документах.

Интерес Сбербанка к Java

Напомним, летом 2019 г. Сбербанк уже искал Java-разработчиков для модернизации и создания нового ПО. Тогда по итогам сверхажиотажного конкурса с начальной ценой договора в 755 млн руб. соглашения были подписаны сразу с семью организациям на общую сумму примерно в 640 млн руб. В частности «Философия.ИТ» получила 144 млн руб. (речь и далее о предельной, но не гарантированной сумме), «Айфэлл» — 91,9 млн руб., «Бэлл интегратор» — 151,1 млн руб., «Эпам системз» — 101,7 млн руб., «Техно диасофт» — 100,7 млн руб., «Джет софт» — 100,2 млн руб., «Корус консалтинг СНГ» — 50,4 млн руб.

Также отметим, что 1 июня 2020 г. CNews писал о проекте входящей в экосистему Сбербанка компании «Корус консалтинг СНГ» по организации учебного процесса для начинающих технических специалистов по направлениям Java и JavaScript, который подразумевает участие студентов в реальных проектах компании, а также включение молодых разработчиков в штат «Коруса».