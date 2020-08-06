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В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк

Бизнес Законодательство ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк планирует запустить собственную криптовалюту Sbercoin, привязанную к рублю (стейблкоин). Она будет использоваться для транзакций внутри банка и межбанковских операций. Ее появление может состояться в 2021 г. в рамках действия нового закона о цифровых финансовых активов, подписанных Владимиром Путиным в конце июля 2020 г.

Криптовалюта от Сбербанка

Сбербанк собирается выпустить собственную криптовалюту под названием Sbercoin. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на слова на директора дивизиона банка «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергея Попова.

Попов отметил, что Sbercoin будет относиться к категории так называемых «стейблкоинов» – виртуальных монет, привязанных к реальным валютам. В данном случае Sbercoin будет иметь фиксированную рублевую стоимость.

Слова Сергея Попова подтвердил и коммерческий директор блокчейн-платформы Waves Enterprise Игорь Кузьмичев. Он заявил изданию, что Сбербанк достаточно давно работает над идеей запуска Sbercoin и его внедрения в свою экосистему добавив, что виртуальные монеты могут пригодиться и для межбанковских расчетов.

Насколько давно руководство Сбербанка прорабатывает идею Sbercoin, на момент публикации материала известно не было. Между тем, домен sbercoin в доменной зоне .ru был зарегистрирован еще в январе 2016 г., хотя и на частное лицо. Дата окончания его регистрации – 20 января 2021 г.

Связь с законом о ЦФА

Информация о возможном запуске Сбербанком своего стейблкоина появилась спустя несколько дней со дня подписания Президентом России Владимиром Путиным закона о цифровых финансовых активах (ЦФА). Как сообщал CNews, законопроект (на тот момент) с номером 419059-7, разработанный в марте 2018 г., был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. Совет Федерации рассмотрел его спустя два дня, а подпись Президента появилась на нем 31 июля 2020 г., после чего он стал Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его текст опубликован на портале правовой информации.

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Sbercoin Сбербанка может стать одной из первых российских криптовалют

Документ определяет, что ЦФА могут быть объектом залога и сделок купли-продажи. Также он допускает возможность их обмена, но полностью запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг. Подробнее о всех разрешениях и ограничениях, предусмотренных новым законом, читайте в материале CNews.

Сроки запуска

На момент публикации материала точные сроки появления криптовалюты Sbercoin и ее внедрения в экосистему Сбербанка установлены не были. Это связано, в том числе, и с особенностями принятого закона о ЦФА.

Новый закон ввел лишь общие требования к выпуску и обращению цифровых финансовых активов. По словам Игоря Кузьмина, практические шаги по выпуску цифровых валют будут невозможны до появления дополнительных нормативных актов.

Эксперт считает, что необходимые документы будут подготовлены в течение осени 2020 г. По его мнению, появление самих ЦФА в России может состояться в 2021 г.

Зачем Сбербанку собственный стейблкоин

Запуск собственной криптовалюты в рамках нового закона о ЦФА может быть иметь отношение к стремлению руководства Сбербанка ускорить транзакции внутри экосистемы при одновременном снижении их стоимости. Такого мнения, пишут «Ведомости», придерживается руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, развитие стейблкоинов в России соответствует современным глобальным трендам.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, Сбербанк выбрал стейблкоин, виртуальную монету, привязанную к национальной валюте, потому что он менее подвержен колебаниям курса. По их словам, при наличии у банка соответствующей инфраструктуры он сможет обеспечить ликвидность новой криптовалюты.



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