CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи

CNews Analytics подводит итоги первого рейтинга игроков российского рынка ВКС, созданный в рамках подготовки обзора «Рынок видеоконференцсвязи 2020». Выручка первой десятки участников рейтинга выросла на 66%, по сравнению с результатами этих компаний в прошлом году. Две трети участников предоставляют услуги в области создания систем ВКС, и почти треть — разрабатывает собственное программное обеспечение.

Рост — 66,2%

Суммарная выручка десятки лидеров рейтинга CNews Analytics по итогам 2019 г. составила ₽1,96 млрд, в 2018 г. эти они заработали ₽1,18 млрд (рост — 66,2%). Если же сравнивать выручку всех 18 компаний, которые предоставили ненулевые данные за оба года, то увеличение продаж составит 50%.

Все три лидера рейтинга показали наилучшие результаты и в прошлом году. Первое место заняла компания X-Com с выручкой ₽356 млн, второе — Webinar.ru (₽345 млн), третье — «Авикон текнолоджис» (₽280 млн).

Большая часть доходов участников рейтинга (57%) пришлись на коммерческие заказы, причем у 10 из них «частный сектор» явно превалирует. Всего 4 фирмы предпочитали работать с государством (доля госструктур в выручке — от 75%), еще 4 компании работали на обоих рынках приблизительно одинаково интенсивно, у них доля «государственной» выручки колеблется в диапазоне 40%–60%.

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Выручка в государственном сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в коммерческом сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. 1 1 X-Com Москва 356 554 287 442 24,0 н/д н/д 2 2 Webinar.ru Москва 345 202 286 127 20,6 18 744 326 458 3 3 Авикон текнолоджис Москва 280 000 240 000 16,7 212 000 68 000 4 7 ХайТэк Москва 192 309 72 000 167,1 57 693 134 616 5 13 Авинт Москва 190 000 25 000 660,0 190 000 0 CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

Более половины компаний указали в числе сфер деятельности оказание услуг (интеграцию, консалтинг и т. д.). Почти половина — продажу оборудования и ПО, причем среди участников рейтинга 6 разработчиков программных средств для ВКС и 1 — аппаратных.

Более подробную информацию можно найти в обзоре «Рынок видеоконференцсвязи 2020».

Что дальше

Переход на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса случился достаточно внезапно для большинства компаний и госструктур, им волей-неволей пришлось использовать те средства, которые были «под рукой».

Преимущественно это были или бесплатные или недорогие облачные решения, которые можно было оперативно развернуть на имеющемся парке «домашнего» оборудования сотрудников, отправленных на удаленку. Самые популярные, судя по числу упоминаний — Microsoft Teams и Skype и, конечно, новая звезда рынка коммуникаций — Zoom. Лишь крупные корпорации были в состоянии оперативно создать защищенные программно-аппаратные комплексы (или масштабировать их на гораздо большее число сотрудников, чем до пандемии).

После формального выхода из карантина многие компании оставят ВКС-решения как средство связи с удаленными сотрудниками (не все захотят возвращаться в офис) и альтернативу очным встречам, в том числе — и руководства. Поэтому спрос на более надежные и защищенные аппаратные системы должен будет вырасти.

Вырастет роль средств ВКС и в образовании, особенно если будут разработаны в достаточном количестве качественные учебные курсы, не копирующие офлайновые форма преподавания, а использующие все возможности цифровых средств коммуникации.

Однако, для того, чтобы видеоконференцсвязи проявили себя в полной мере, необходимо, чтобы они были интегрированы в практику бизнеса как на технологическом уровне, так и на уровне рабочих процессов.

Подробнее о тенденциях в сфере ВКС можно прочитать в обзоре «Рынок видеоконференцсвязи 2020».