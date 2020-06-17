Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей

Сбербанк собирается привлечь до 15 команд разработчиков на Java, чтобы модернизировать действующее и создать новое ПО для своих многочисленных сервисов. На эти цели банк выделил 3 млрд руб.

Миллиарды для ПО на Java

Как выяснил CNews, Сбербанк готов потратить порядка 3 млрд руб. на разработку и модификацию уже существующего прикладного ПО, создание которого подразумевает использование инструментов и технологий Java. Эта сумма заявлена в качестве начальной цены договоров в рамках тематического конкурса организации, разбитого на 15 лотов.

В частности 410,8 млн руб. банком зарезервировано на развитие функциональности процессинга, 440 млн руб. — развитие сервисов для бизнеса, 316,4 млн руб. — развитие сервисов по обслуживанию физических лиц, 261,5 млн руб. — развитие функциональности фронтальной системы, 179,8 млн руб. — развитие сервисов по обслуживанию платежей, 185,3 млн руб. — развитие функциональности сервисов банковских карт, 204,4 млн руб. — развитие функциональности системы терминальных устройств, 120,4 млн руб. — развитие функциональности эквайринга, 138,4 млн руб. развитие процессинга зарплатного проекта, 58,9 млн руб. — развитие фронтальных систем зарплатного проекта.

Кроме того, 153,8 млн руб. выделено на создание и развитие процессинга лояльности, 176,7 млн руб. — развитие инфраструктуры партнеров программы лояльности, 98,1 млн руб. — развитие функциональности по начислению бонусов «Спасибо», 130,6 млн руб. — развитие функциональности начисления бонусов по карточным операциям, 120,9 млн руб. — развитие функциональности программы лояльности.

Сбербанк привлечет до 15 команд на ПО-проекты на Java

Тендер по выбору подрядчиков стартовал 21 мая 2020 г. Прием заявок от претендентов продлился до 16 июня. На определение победителей банк отвел себе более двух месяцев — итоги конкурса будут подведены в срок до 26 августа. Исполнителям работ необходимо будет выполнить весь фронт работ до 31 декабря 2022 г.

Некоторые подробности нового тендера

Как следует из тендерной документации, новые Java-проекты сбербанка будут реализованы в офисах банка в Москве и Новосибирске. В зависимости от локации стоимость работы специалистов была оценена по-разному. Например, если в столице условный день работы главного разработчика со всеми многочисленными налогами и сборами в предельном значении стоит 28,4 тыс. руб., то в Сибири — лишь 24,1 тыс. руб. (см. таблицу).

Начальные максимальные ставки Java-специалистов для Сбербанка

Роль в проекте Предельная стоимость человекодня в Москве, включая все применимые налоги, сборы и т. п., тыс. руб. Предельная стоимость человекодня в Новосибирске, включая все применимые налоги, сборы и т. п., тыс. руб.* Главный разработчик 28,36 24,10 Ведущий аналитик 20,73 17,62 Разработчик 11,33 10,20 Ведущий разработчик 20,73 17,62

Источник: Сбербанк

* применимо к лотам 11-14

Одним из важных ограничений в условиях тендера можно считать указание на то, что каждый специалист из проектной команды участника конкурса (в том числе коллективного), признаваемого победителем более чем по одному лоту, может быть задействован только в одном проекте и только в одной роли. «Не допускается заявлять одних и тех же специалистов проектной команды на несколько лотов», — говорится в документах.

Интерес Сбербанка к Java

Напомним, летом 2019 г. Сбербанк уже искал Java-разработчиков для модернизации и создания нового ПО. Тогда по итогам сверхажиотажного конкурса с начальной ценой договора в 755 млн руб. соглашения были подписаны сразу с семью организациям на общую сумму примерно в 640 млн руб. В частности «Философия.ИТ» получила 144 млн руб. (речь и далее о предельной, но не гарантированной сумме), «Айфэлл» — 91,9 млн руб., «Бэлл интегратор» — 151,1 млн руб., «Эпам системз» — 101,7 млн руб., «Техно диасофт» — 100,7 млн руб., «Джет софт» — 100,2 млн руб., «Корус консалтинг СНГ» — 50,4 млн руб.

Также отметим, что 1 июня 2020 г. CNews писал о проекте входящей в экосистему Сбербанка компании «Корус консалтинг СНГ» по организации учебного процесса для начинающих технических специалистов по направлениям Java и JavaScript, который подразумевает участие студентов в реальных проектах компании, а также включение молодых разработчиков в штат «Коруса».