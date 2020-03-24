«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

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Прощание с «Рокетбанком»

Совет директоров платежной системы Qiwi принял решение о сворачивании проекта «Рокетбанк». «Мы начали этот процесс и в настоящее время рассматриваем наиболее эффективные способы использования активов «Рокетбанка», включая пилотирование определенных проектов, ранее разработанных в «Рокетбанке», в нашем сегменте платежных сервисов, в частности, в нашей продуктовой линейке B2B/B2C (сервисы для бизнеса/массового рынка)», - говорится в сообщении Qiwi.

В 2019 г. Qiwi рассматривала ряд стратегических возможностей по развитию «Рокетбанка» как в рамках экосистемы компании, так и в качестве отдельного проекта. Окончательный стратегический план развития «Рокетабнка» вместе с объемами требуемого финансирования был рассмотрен советом директоров Qiwi в августе 2019 г.

После этого совет директоров пришел к выводу, что инвестиционный профиль и потребности в финансировании бизнес-плана «Рокетбанка» не совместимы с «риск-аппетитом Qiwi», а возможности для синергии этого бизнеса с основным бизнесом Qiwi отсутствуют. Основной причиной такого несоответствия стал «дух стартапа», который сохранял «Рокетбанк».

Платежная система Qiwi не смогла найти покупателя на «Рокетбанк». Сервис будет закрыт

В связи с этим руководству Qiwi было поручено изучить возможности частичной или полной продажи «Рокетбанка». Но подходящего покупателя найти не удалось, что и стало причиной принятия решения о закрытии сервиса. Ожидается, что совокупные чистые потери для Qiwi в сегменте «Рокетбанка» по итогам 2020 г. не превысят 1,5 млрд руб.

Сворачивание деятельности «Рокетбанка»

В рамках мероприятий по сворачиванию своей деятельности «Рокетбанк» прекратит маркетинговые мероприятия, отменит программу лояльности, уменьшит число штатных сотрудников и повысит тарифы. В Qiwi рассчитывают, что такие меры приведут в скором времени к существенному снижению числа клиентов «Рокетбанка» и сокращению спектра предлагаемых услуг.

Ожидается, что «Рокетбанк» полностью прекратит свою работу до конца 2020 г. В то же время Qiwi предложила своим клиентам перейти в банк «Тинькофф» с сохранением бонусов, накопленных в рамках программы лояльности. Для этого клиенту «Рокетбанка» нужно будет получить карту банка «Тинькофф» и совершить по ней на платежи на сумму не менее 10 руб. до конца августа 2020 г.

После этого клиент «Рокетбанка» получит на свою карту в «Тинькофф» компенсацию за имевшиеся у него «рокетрубли» (единица измерений в «Рокетбанке») из расчета «1 рокетрубль = 1 рубль», но не более 2,5 тыс. руб. На конец 2019 г. у «Рокетбанка» было 370 тыс. активных пользователей, на их счетах содержалось 13,6 млрд руб.

«Рокетбанк» все еще ищет нового инвестора

Интересно, что в самом «Рокетбанке» заявили, что проект продолжает работать, хотя условия обслуживания «ухудшаются».

В то же время для зарплатных клиентов сервиса, самозанятых и лиц с ограничеными возможностями условия не меняются. Также в банке утверждают, что клиенты могут продолжать работать на новых условиях, а сам банк продолжит работать «до последнего клиента». Кроме того, в «Рокетбанке» по-прежнему ищут нового инвестора.

Как перепродавали «Рокетбанк»

«Рокетбанк» - виртуальный банк, созданный фондом Runa Capital. Проект ориентировался на поколения Z (рожденных между 1995 и 2012 гг.) и Y (рожденных между 1980 и 1994 гг.). Пользователи сервиса имеют возможность управлять своим счетом через мобильное приложение. При этом пользователь должен иметь счет в банке-партнере данного сервиса.

Первоначально в роли такого партнера выступал банк «Интеркоммерц». После его краха пользователей перевели в банк «Открытие», который в 2016 г. сам приобрел «Рокетбанк».

Летом 2017 г Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие». В то же период времени платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о приобретении у него «Рокетбанка» и другого виртуального банка «Точка», специализирующегося на обслуживании предпринимателей.

Временная администрация банка «Открытие» пообещала проверить сделки по продаже «Рокетбанка» и банка «Точка». Однако в итоге руководству банку удалось найти общий язык с руководством Qiwi. В результате Qiwi за права на ПО и бренд упомянутых виртуальных банков выплатила банку «Открытие» около 700 млн руб.

Клиенты «Рокетбанка» были переведены на обслуживание в «Киви-банк», входящий в группу Qiwi. В этот банк перешли 400 сотрудников «Рокетбанка». Для функционирования проекта «Точка» было создано отдельное юридическое лицо - АО «Точка». В нем 50% плюс одну акцию получил Qiwi, банк «Открытие» стал собственником 40% акций, а оставшиеся 10% минус одна акция отошли менеджменту «Точки».

Мнение эксперта

«Консолидация финтеха и финансового рынка в целом - неизбежное следствие увеличения размера лидирующих игроков, - полагает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын - Возникновение экосистем, в том числе экосистемы «Тинькофф», которая намерена принять держателей карт «Рокетбанка» - ещё одно свидетельство этого процесса. Проекты, стратегия которых основана на идее роста любой ценой, хороши для начального этапа развития рынка, и этот этап, по-видимому, уже закончился. Сейчас покупка такого проекта не даст потенциальным покупателям значительного преимущества».